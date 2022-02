Sedm užitečných tipů, jak se nenachytat při výběru fotomobilu

Co sledovat namísto počtu megapixelů? Mnohem důležitějším parametrem je velikost samotného senzoru, čím větší má plochu, tím více světla dokáže pojmout a tím lepší má výsledky hlavně při nižším osvětlení (to však neznamená, že by fotky byly světlejší). Označení jsou ve zlomcích palců, takže pozor na porovnání, protože ½“ je větší senzor než 1/3“.

Mnohem větším problémem je zavádějící inzerování vysokého rozlišení snímačů, zatímco výsledné fotky mají pouze zlomek tohoto rozlišení. Telefony totiž skládají více pixelů do jednoho, například ze čtyř nebo z devíti udělají jeden obrazový bod. To je legitimní technika, která využívá více informací pro vytvoření lepší fotky s nižším rozlišením.

Od zavádějící mantry „Má to více megapixelů, tak to musí lépe fotit“ jsme postupně přešli k nesmyslu „Má to tak moc megapixelů, že jich to vlastně ani moc nemá“. První větou narážíme na fakt, že vyjma specifických účelů drtivé většině lidí postačí fotky v rozlišení 12 až 24 Mpx, tou druhou na praktiky inzerování foťáků jako 108MPx nebo 64Mpx, které je při běžném focení přepočteno na 12 Mpx či 16 Mpx. Fotky v plném inzerovaném rozlišení se vytváří pouze za pomoci speciálních režimů.

Jaké foťáky tedy chtít? V prvé řadě si každý musí ujasnit, co rád fotí a jaké je na to potřeba ohnisko nebo typ objektivu obecně. Potom je vhodné se podívat do podrobných specifikací a zkontrolovat, jestli má daný objektiv odpovídající ohnisko, rozumné rozlišení i slušnou velikost čipu.

U makra se ještě na moment zastavíme, protože u něj bývá uvedena velmi zavádějící hodnota „ostří od“. To ale není podstatný údaj, resp. by ho měla ještě doplnit hodnota ohniska. Představte si, že postavíte foťák třeba deset centimetrů od hezkého květu a následně zoomujete – květ se po zazoomování zdá mnohem větší.

Také je potřeba dát si pozor (často i při focení), když telefon nabízí přepínání mezi objektivy v podobě čísel. Například 0,5×, 1× a 2×. První hodnota reprezentuje širokáč, druhá hlavní foťák a třetí může být teleobjektiv, ale i digitální zoom hlavního fotoaparátu – v takovém případě někde trošku schované v menu bude tlačítko nazvané například „Super Macro“, které spouští poslední makrofoťák. Některé výrobce podezírám, že tak činí záměrně, protože do telefonu dají nejlevnější 2Mpx snímač, jen aby to mělo o foťák více, a pak by jej raději nechali zmizet, protože fotí mizerně.

Jeden z klíčových faktorů, který odlišuje skvělé od dobrých fotoaparátů, je optická stabilizace obrazu. Ta umožní prodloužit expoziční časy focení, aniž by fotky byly rozmazané. To znamená, že je možné nastavit ISO na nižší (výhodnější) hodnoty, což sníží šum a zvýší kvalitu fotky. Stabilizace také může pomoct roztřesenému videu.

Výrobci si oblíbili psát o svých telefonech, že mají třeba čtyřnásobný zoom. Ve skutečnosti reálný zoom nemají (nelze opticky postupně měnit ohnisko) a někdy je v této číslovce započítaný i tzv. digitální zoom. To znamená, že je obraz zachytáván jen (prostřední) částí snímače a jeden výsledný obrazový bod se skládá z nižšího počtu pixelů na senzoru, takže je výsledný obraz méně kvalitní (názorně je to na obrázku).

Nejznámější jsou přešlapy Huawei, když namísto smartphonu použil zrcadlovku a výsledné snímky vydával jako vyfocené telefonem. V těchto případech (ano, bylo jich více) Huawei nikterak nemaskoval původ fotek, takže jeho podvod nebylo náročné odhalit. Dělají to i ostatní výrobci? Ano, ale lépe to tají (většinou).

Kapitola sama o sobě je o ukázkových fotkách z fotoaparátů telefonů. Určitě to je ta nejméně podstatná věc, podle níž byste se měli rozhodovat, zdali telefon fotí dobře. Na mysli máme ukázkové fotky přímo od výrobce, které se někdy skrze tiskové zprávy dostávají do článků a téměř s jistotou jsou v popisech produktů na e-shopech.

Jak reagovat na novoty? Jednoznačně kriticky – na papíře totiž vždy vypadají dobře, někdy až revolučně, ale v praxi často nejdou poznat. Orientovat se můžete podle toho, zdali daná technologie už není v (bez)zrcadlovkách – protože pokud něco funguje, proč to nedat i do mnohem kvalitnějších a dražších fotoaparátů? Také užitečné změny bývají nudnější, týkají se typu senzoru, globální závěrky a jiných termínů, které v reklamštině už nejsou tak sexy.

Řešení? Vůbec tento parametr nesledujte. A pokud by se náhodou výrobce chlubil, že máš fotoaparát ISO 25, tak to není nic jiného než marketingový blábol.

Bonus: Užitečné minitipy

Výrobci rádi šetří na objektivech. U své vlajkové lodi použijí drahé čočky se skvělým povrchem zabraňujícím nepříjemným odleskům, ale u levnějšího modelu to již neplatí a odlesky jsou všude. Hlavní problém je, že parametrově se fotoaparáty zdají stejné a zklamání přijde až po prvním použití. Proto se také nerozhodujte podle dražšího mobilu o koupi jeho levnějšího sourozence.

Co fotograf dříve či později ocení a co výrobci nemusí vůbec zdůrazňovat? Jednoznačným kandidátem je mechanická dvoupolohová spoušť. Tu dostávají jen dražší fototelefony a má opravdu velkou výhodu v držení telefonu, což se promítne do méně roztřesených a lépe komponovaných fotek.



Kvalitní profesionální režim ukazuje expoziční parametry (spodní lišta), pomůcky pro focení jako histogram či vodováhu a všechna důležitá nastavení má snadno dostupná

Profesionální režim je jednou z věcí, které uživatel telefonu nemusí dlouhé měsíce vůbec využívat, ale posléze začne mít vyšší fotografické ambice a nahlédne do něj. Tedy pokud telefon nějakým dobrým pokročilým režimem vůbec disponuje. Mnoho výrobců nabídne takový režim velmi jednoduchý „aby se neřeklo“ a až dražší telefony mají řádně propracované prostředí.

Úplně to samé platí pro RAW, surová data fotky před aplikováním softwarových úprav a konverzí do JPEGu. Fotografové k jeho použití dojdou typicky později, protože se jim nelíbí automatické úpravy prováděné telefonem a fotky si chtějí doladit k vlastní dokonalosti. Pokud tedy máte fotografické ambice do budoucna, pohlídejte si, aby telefon uměl fotit do RAWu, rozhodně to není samozřejmost.

Napálili jste se někdy při výběru telefonu, u nějž výrobce slibovat hezké fotky, ale fotil špatně? Jaký falešný marketing byl použit? O své příběhy se podělte v diskusi, aby se to nestalo dalším. Přestaňme výrobcům tolerovat jejich zavádějící praktiky, ve kterých zdůrazňují vždy ten nejméně vypovídající nebo zcela nepodstatný údaj.