Na čtyři nové jeden použitý. Světu telefonů z druhé ruky vládne Apple a Samsung

Agentura IDC publikovala statistiku, podle které se v loňském roce prodalo 309,4 milionů použitých telefonů. Meziročně se jedná o nárust prodaných telefonů o 9,5 %, přičemž až do roku 2027 se každým rokem očekává velmi podobný nárust. Za tři roky by se mělo po celém světě prodat 431,1 milionů telefonů, které si někdy předtím pořídil jako zcela nové.



Repasované telefony, to je hlavně Apple a Samsung. K ním však v rámci telefonů z druhé ruky musíme připočíst i bazarové telefony, u nichž dominuje vyšší třída. A právě tento celý segment „použitých telefonů“každým rokem roste, naposledy o téměř 10 procent

Poptávka po nových telefonech je po covidových letech stále vysoká, přesto už nyní existuje významný trend zájemců o nové telefony, kteří nepotřebují utrácet za nové modely, ale chtějí za své peníze získat co největší výbavu. A právě pro ně jsou tyto telefony velmi lákavou „kořistí“. Analytici i přes téměř 10% růst očekávali, že trh poroste daleko rychleji. V jeho neprospěch hovoří to, že v oběhu není tak velký počet „bazarových“ a repasovaných telefonů, který by dokázal plnohodnotně uspokojit poptávku.

S tím, jak výrobci prodlužují životnost telefonů softwarovými aktualizacemi, se jich do zpětného prodeje vrací méně, než se původní počítalo. Uživatelé telefony používají delší dobu (typicky déle než 40 měsíců), než se rozhodnou pro jejich výměnu za novější model. A to proto, že jsou ochotni si připlatit si za telefon, který by jim vydržel déle. Společně s rostoucími počty prodaných telefonů roste i hodnota celého trhu. Vloni měl trh hodnotu 64,7 miliard dolarů, za tři roky naroste podle IDC na 109,7 miliard USD.

Zdroj: IDC, Computerworld