Na Google Play a App Storu se hromadí opuštěné aplikace. Jejich instalace může být velké bezpečnostní riziko

** Nejnovějším přírůstkem do amerického námořnictva se brzy stane nová loď USNS Apalachicola ** Jde o první loď třídy Spearhead, která je vybavená autonomní navigací a příslušnými operačními systémy ** Zároveň je to momentálně zřejmě největší vojenská loď na světě, co je schopná plavby kompletně bez lidské posádky