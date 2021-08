Na hodinkách si nově spustíte YouTube Music. Řada Galaxy Watch4 má exkluzivitu

Hodinkový systém Wear OS čerstvě dostává již druhou aplikaci, kterou můžete využít pro offline přehrávání hudby. Řeč je o streamovací službě YouTube Music, která se po konečně dostala do hodinkové verze Androidu. Připomeňme, že služba Google Play Music byla na Wear OS ukončen a přesně před rokem. Jenže, aplikace je zatím v tzv. režimu „soft launch“ zpřístupněna jen majitelům chytrých hodinek řady Galaxy Watch4 od Samsungu.

V hodinkové aplikaci můžete poslouchat vlastní hudbu přes Bluetooth sluchátka, ovládat hudební přehrávání na telefonu nebo stahovat hudbu přímo do hodinek a poslouchat ji bez připojení k internetu. Hodinky se však musí při stahování nabíjet, jinak do nich hudbu nedostanete... Funkce Chytré stahování se třeba přes noc (a s baterií přes 40 %) postará o automatickou aktualizaci vaší hudby, a to na základě vašeho dřívějšího poslechu na YouTube Music. Takto stažená hudba může být přehrána až po dobu 30 dní od okamžiku, kdy hodinky přejdou do offline režimu.

Vydání nových aplikací Spotify a YouTube Music pro Wear OS je předzvěstí velké budoucnosti hodinkového systému od Googlu. Ovšem, zatím to vypadá, že všechnu smetanu slíznou hodinky od Samsungu, na které se nové aplikace dostávají v první vlně. Kdy YouTube Music dorazí i majitelům starších Wear OS hodinek, je zatím záhadou.

První pohled na chytré hodinky Galaxy Watch4 od Samsungu:

