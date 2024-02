Na iOS přechází z Androidu poměrně stálé procento uživatelů. Jen minimum z nich však pořizuje nejnovější iPhony

Agentura CIRP publikovala další zajímavé statistiky týkající se iPhonů. Před dvěma týdny odhalila, že každý sedmý majitel nového iPhonu dříve používal Android. A to je na papíře velmi pěkná zpráva, ještě stačí se podívat do rozložení zájmu uživatelů u iPhony, a vychází z toho o dost smutnější realita. Ti, kteří přechází z Androidů ve většině případů volí minimálně rok starou generaci iPhonů, nejnovější řada iPhone 15 zaujme jen pětinu z nich.



Ti, kteří přechází z Androidu na iOS, často volí starší modely nebo základní iPhony novějších řad. U těch, kteří přecházejí ze starších iPhonů je vidět větší zájem o varianty Pro

K údajům za posledních dvanáct měsíců, které jsou vztaženy k prosinci roku 2023 téměř třetina všech nových uživatelů iPhonů v USA, která přešla z Androidu, zvolila modely iPhone SE (2022) nebo vybírala z řad iPhone 12 a iPhone 13. A to jsou to jsou modely, které jsou staré až tři a půl roku. Více než polovina migrujících volí telefon řady iPhone 14 a to téměř ve stejném poměru jako dražší Pro varianty. Překvapivý je zájem o třetí generaci iPhonu SE, který překonává kombinované statistiky modelů iPhone 15 a iPhone 15 Plus.

Rozhodovacím faktorem je cena

A primárním důvodem je samozřejmě nižší cena starších modelů, ve srovnání s těmi nejnovějšími. A to platí, nejen v Česku, ale také evidentně i v USA. Velká část uživatelů navíc přechází z levnějších Androidů, a tak nechtějí při změně mobilní platformy vynakládat tak vysoké finanční prostředky. U novějších zařízení tak bývalí „Androidisté“ volí stále častěji základní modely, a to ze stejného důvodu. Přesun z Androidu na iOS pro ně primárně znamená přístup ke službám iMessage a FaceTime a párování s AirPods, což u prvních majitelů iPhonů vynahrazuje jakákoliv hardwarová vylepšení Pro Variant.

U těch, kteří dříve používali starší iPhone, je zase vidět větší zájem o Pro varianty řad iPhone 14 a iPhone 15, zatímco u starších modelů iPhone 12 a u iPhonu SE (2022) je zájem o dost menší. I tentokrát však celkově převažuje zájem o řadu iPhone 14, a nikoliv o nejnovější iPhony 15. Je za tím opět cena telefonů nebo jen minimální mezigenerační upgrade, díky němuž si uživatelé ekosystému od Applu nemusejí „nutně“ pořizovat nejnovější modely? Na to statistika neudává žádnou jednoznačnou odpověď.

Zdroj: CIRP