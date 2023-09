Na iPhony po letech čekání dorazil prohlížeč Vivaldi. Oproti desktopové verzi je dost chudý

Na počítačích s Windows, macOS nebo Linuxem je Vivaldi prohlížečem, který co do možností nastavení a přizpůsobení uživatelského rozhraní nemá obdoby. Už tři roky je dostupný i na Androidu, ale na finální verzi pro jablečné mobilní systémy museli uživatelé čekat až do tohoto týdne. Aplikace je konečně ke stažení v App Storu na iOS i iPadOS.

Hlavní tahák v podobě nekonečných možností úprav ale nečekejte, to ostatně Apple ani nedovolí. Sám o sobě jej zřejmě ani nemá smysl používat, protože jeho funkce najdete i jinde. Pokud ale používáte Vivaldi na desktopu, na mobilu bude díky synchronizaci sloužit jako užitečný doplněk.

Potěší však prohlížení v panelech (zde nazvaných „listy“), které se u mobilních prohlížečů objevují jen zřídka. Škoda jen, že jak panely, tak i adresní řádek lze zobrazit jen na horní straně displeje.

Prohlížeč Vivaldi se konečně dostal i na iOS:

Vivaldi obsahuje integrovaný blokátor reklam a sledovacích prvků. Z jiných platforem si přinesl i funkce pro poznámky a seznam četby, což se opět bude hodit díky synchronizaci s jinými zařízeními. Hračičky potěší možnost volby z 30 různých ikonek aplikace. Specificky pro jablíčkáře je zase určena funkce Handoff, která umožňuje rozečtenou stránku z mobilu či tabletu dokončit na Macu či naopak.