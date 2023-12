Na MicroLED displej v mobilech si ještě deset let počkáme. Nejdřív zamíří do chytrých hodinek

Příští „velkou věcí“ u zobrazovacích panelů mobilních zařízení bude přechod na MicroLED displeje. Tuto zobrazovací technologii zastřešuje uskupení Microled Association, která vydala k aktuálnímu stavu i krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý výhled na adaptaci displejů MicroLED v různých oblastech elektroniky. Hodinky se mohou na nově displeje těšit už velmi brzy, ale takové smartphony se dočkají až za 10 let!



Roadmapa nasazení MicroLED displejů (nejen) do mobilních zařízení. Nejdříve se dočkají nositelnosti, poté tablety a až nakonec smartphony. A to klidně až za 10 let!

Na trhu v současné době sice už najdete MicroLED, ovšem technologie ještě nedozrála do takového stádia, že bychom se mohli bavit o její cenové vhodnosti pro masový trh. A, byť má MicroLED podobné výhody jako současně používané OLED panely (LED svítí samy o sobě, vysoký jas, absolutní černá, ...), je tu jeden podstatný rozdíl. MicroLED ve svém návrhu nepoužívá organické materiály, které by byly náchylné na stárnutí. Jinými slovy u nich postupem času nedochází k postupnému snížení svítivosti. Panely mají větší životnost, svítí až třikrát tolik jako současné OLED displeje a nehrozí u nich problém tzv. „vypalování“.

Výroba MicroLED displejů je však za současného stavu extrémně náročná na výrobu, a to s ohledem na vysokou výrobní cenu (kvůli nízké výtěžnosti) i náročnost skládání velkých MicroLED displejů z malých segmentů. A právě to se odrazilo i na výhledu asociace do budoucna, v němž telefony evidentně tahají za kratší konec. Pilotní projekty a výzkumná řešení MicroLED displejů pro smartphony se mají odehrát až v letech 2030 – 2033. Tedy v době, kdy by se měly MicroLED televize pomalu stávat cenově dostupnější...

Smartphony budou tahat za kratší konec

...jenže z výhledu je jasné, že se do smartphonů dostanou MicroLED displeje jako úplně poslední. Na opačné straně stojí MicroLED displeje pro nositelnosti a brýle pro virtuální a mixovanou realitu, u nichž už v současné době dochází k prvním projektům a výzkumu, přičemž v letech 2026 – 2029 má být tento typ displejů u prémiových produktů zcela samozřejmý. Tablety společně s monitory a notebooky stojí někde na pomezí. Za tři až šest let máme očekávat jen pozvolný vývoj s tím, že do prémiových zařízení dorazí až o několik let později. A to v době, kdy už tyto displeje budou zcela běžné, jak u brýlí pro mixovanou realitu či u infotainment displejů vozidel.

Samsung The Wall - televize postavená na MicroLED:

V mobilním světě si tak i ve střednědobém výhledu i nadále udrží dominanci zobrazovací technologie OLED.

Zdroj: Microled Association