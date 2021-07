Na MWC přišla pětina běžné návštěvnosti. Příští rok bude veletrh znovu na jaře

Letošní telekomunikační veletrh MWC v Barceloně proběhl v odloženém letním termínu. Kvůli přetrvávajícím restrikcím a obavám z rizik souvisejících s pandemií koronaviru na něj fyzicky zavítala zhruba pětina běžné návštěvnosti, tedy přibližně 20 tisíc lidí. Dalších celkem 100 tisíc se na konference probíhající v celkem čtyřech dnech konání veletrhu připojilo online, uvedla pořádající asociace GSMA.

Pořadatelé jsou s letošní účastí na veletrhu proběhlého v mimořádných podmínkách spokojeni. Od příštího ročníku si slibují návrat do normálu a počítají s firmami, které letos účast odřekly. Na veletrhu MWC 2022 v Barceloně pořádaném již v obvyklém jarním termínu, konkrétně od 28. února do 3. března 2022, tak mají vystavovat i společnosti jako Nokia, Ericsson, Sony, Qualcomm, Intel nebo Samsung.

Aby se čtyřdenní veletrh letos mohl konat, souhlasily španělské úřady s tím, že vystavovatelé, návštěvníci, sponzoři i partneři budou mít výjimku z cestovních omezení, která by jim zřejmě jinak zabránila ve vstupu do země. V prostorách výstaviště Fira Gran Via byla povinnost pohybovat se s nasazenou rouškou, ke vstupu do areálu byl nutný negativní test na koronavirus.

Pro katalánské hlavní měst je MWC jednou z nejvýznamnějších akcí roku. Barcelona hostí veletrh mobilních technologií nepřetržitě od roku 2006. Když bylo nutné kvůli pandemii loňský ročník na poslední chvíli zcela zrušit, znamenalo to velký výpadek příjmů pro hotely, restaurace a další navázané služby. Katalánské úřady odhadují, že běžný ročník veletrhu přináší místní ekonomice na tržbách v přepočtu zhruba 12 miliard eur a krátkodobě vytvoří více než 14 tisíc pracovních míst.

Podívejte se na Týden mobilně z veletrhu MWC 2021:

Via Mobile World Live