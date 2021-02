Na nabíjení vzduchem si počkáme. Xiaomi Mi Air Charge letos v telefonech nebude

Xiaomi nás v minulých týdnech navnadilo na technologii vzdušného dobíjení Mi Air Charge. Zjednodušeně řečeno dáte doprostřed místnosti krabici, z ní se přes vlny vysílané do vzduchu budou dobíjet všechna zařízení vybavená na příjem milimetrových vln v dosahu zhruba pět metrů. Zní to příliš dobře, než aby to brzy byla realita? Asi ano. Ačkoli Xiaomi prezentovalo technologii jako prakticky hotový produkt, brzkého uvedení na trh se jen tak nedočká.

Mluvčí Xiaomi upřesnil na dotaz portálu TechCrunch, kdy se s technologií potkáme v praxi, že do komerčního využití se Mi Air Charge v letošním roce nedostane. Nejdřívější uvedení do telefonů tak teoreticky může přijít v roce 2022, ale i to je spíše s otazníkem. Vzhledem k tomu, že jde o zcela novou technologii využívající vyšší frekvenční pásmo, bude nutné zapracovat regulatorní požadavky v jednotlivých státech a posoudit zdravotní nezávadnost příslušnými autoritami, což může trvat i déle než rok.

Via: Android Authority