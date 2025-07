Na návštěvě smartphonové farmy. Třicet tisíc mobilů chladí klimatizace, předstírají aktivitu na sítích, hrají hry a získávají tokeny

Pouhých čtyřicet minut od Ho Či Minova Města ve Vietnamu se nachází farma, ve které je umístěno 30 tisíc telefonů. A to v prostorách o rozloze zhruba třiceti metrů čtverečních. Telefony jsou umístěny na kovových regálech a každý má svou vlastní SIM kartu. Využívají takzvaný spoofing – maskování IP adresy nebo podstrčení jakékoliv GPS polohy, což výrazně snižuje riziko jejich odhalení. Farmy navíc obcházejí i běžné ověřovací ochrany. Bez dobře klimatizovaného prostoru by to ale nešlo – vzduch je zde udržován na co nejnižší možné teplotě, protože telefony samy o sobě vygenerují opravdu hodně tepla.



Pohled do smartphonové farmy

Smartphonové farmy se mohou používat k různým účelům v závislosti na klientele. Hudební vydavatelství jimi mohou uměle navyšovat sledovanost, online kasina přes ně simulují lidské soupeře nebo se používají k automatickému hraní a „levelování“ herních postav, jejichž účty se pak dají snadno zpeněžit. Třeba v případě, že farma zrovna nemá žádného velkého klienta.

Výroba farem jako velký byznys

Největší byznys je však ve „výrobě“ a prodeji těchto farem do celého světa, protože poptávka po nich neustále roste. Stačí nakoupit staré poškozené telefony, kterých je prakticky stále neomezený přísun, levně je opravit, nainstalovat do nich potřebný software a další modifikace a následně je prodat pro účely farmy, kterou si může každý „jednoduše“ zkompletovat dám doma.

Telefony jsou nepřetržitě připojené ke zdroji napájení, přes který probíhají i datové přenosy. Dělí se na tři kategorie: Gen 1 je nijak neporušený telefon, Gen 3 je rozebraný telefon zbavený vnějších krytů a baterie, aby bylo možné zajistit jeho maximální chlazení a současně omezit zahřívání baterie (telefony berou energii přímo ze sítě). Oproti běžným telefonům jsou právě telefony Gen 3 nejvyhledávanější a nejdražší.

Samotné telefony jsou vzhledem k výpočetnímu výkonu relativně levné, a pokud přestanou fungovat, snadno se nahradí, aniž by to nějak ovlivnilo chod farmy. Majitelé této konkrétní farmy dokáží za týden připravit 1000 telefonů pro budoucí domácí farmy v předpřipravených boxech po dvaceti kusech. Jedná se o byznys obřích rozměrů, který si asi ani nedokážeme představit. Když jeden projekt vyprodukuje 1000 telefonů pro mobilní farmy za týden, kolik jich musí vznikat denně v celé Asii?

Cílem je však i zisk kryptoměn

Tato konkrétní farma se využívá k automatizovanému získávání takzvaných kryptoměnových airdropů – bezplatných tokenů, které jsou určeny pro uživatele a podporovatele kryptoměnových projektů. Takzvaní „farmáři“ vytvářejí tisíce falešných peněženek a simulují požadovanou aktivitu (většinou různé hříčky se zaměřením na winrate nebo na rychlost), aby získali co nejvíce tokenů, které obratem prodávají. U kryptoměn díky tomu dochází k propadu ceny a skuteční uživatelé často nedostanou vůbec nic.

Farma funguje na principu hierarchie. Takzvaný master phone je připojený k 500 dalším „slave phonům“ (podřízeným telefonům). To, co člověk dělá na primárním telefonu, se následně replikuje na pětistovce dalších. A zatímco dříve bylo chování těchto farem předvídatelné, když se nyní ke všemu přidá umělá inteligence, která dokáže simulovat, jak lidé ovládají telefony, rýsuje se problém velkých rozměrů.

Šéf této konkrétní smartphonové farmy dodává, že lidé mimo branži netuší, jak jsou dnes smartphonové farmy sofistikované. A když už teď zasahují do nejrůznějších oblastí nebo se dají pronajmout, ani nechceme pomýšlet na to, co tyto farmy zvládnou za pár let.