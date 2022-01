Na některých telefonech s Androidem půjde vypnout 2G sítě. K čemu je to dobré?

Google koncem loňského roku přidal do operačního systému Android přepínač, který umožní vypnout připojení telefonu k 2G síti. Funkce je však závislá na operátorovi ve spojitosti s konkrétními telefony. Mezi první modely, u kterých vypnete 2G sítě, patří novější Pixely a také novější topmodely od Samsungu. V Česku se nám přepínače dosud neobjevily, máme jen informace o tom, že prvními vlaštovkami jsou operátoři v USA. K čemu je však vlastně dobré vypnutí 2G sítí?

V Česku byly 2G sítě spuštěny před 26 lety, je to tedy velmi stará technologie, která už byla několikrát překonána. V Česku ji musí operátor O2 provozovat ještě minimálně 7 let, tedy pokud podíl uživatelů používající tyto sítě neklesne pod 5 procent. Do tohoto spektra spadají seniorské či velmi staré telefony, které dokáží zavolat napsat textovku a jiné sítě než 2G nepodporují.

Novější generace sítí jsou bezpečnější

Tvůrci standardů přes 26 lety však nepočítali s možnými krizovými scénáři, které dnes mohou telefony ohrožovat. V průběhu času byla u 2G sítí objevena celá řada zranitelností. Tou největší je slabá úroveň šifrování mezi BTS a telefonem, které může případný útočník teoreticky prolomit v reálním čase, a zachytit tak hovory nebo textové zprávy. Druhým potenciálním rizikem je absence autentizace směrem z BTS k telefonu. Případný narušitel se tak můžete vydávat za 2G vysílač, a telefon o tom nemusí mít ani ponětí.

Jistě, většina nedostatků byla opravena v sítích 4. generace, existují však prvky sítě, které dokáží telefon „donutit“ k přepnutí do 2G sítě, takže je najednou náchylnější k případným síťovým útokům. Pro některé je to možná utopie, s ohledem na kvalitnější konektivitu je však v celé řadě případů výhodné zůstávat na novějších sítích.

Androidy jsou standardně nastaveny na připojení k nejvýše dostupné síťové technologii. V Nastavení – Připojení – Mobilní sítě (popř. v Nastavení – Sítě a Internet – SIM karty) můžete nastavit preferovaný režim sítě. U 5G telefonů je nejvyšší režim 5G/LTE/3G/2G, telefon tedy primárně hledá 5G síť, a když ji v okolí nenajdete, pokusí se připojit k LTE, pak 3G atd. Na úplném dně stojí 2G síť, která je s ohledem mobilní konektivitu spíše „nouzovou“ záležitostí. Připojení k 2G síti poznáte díky symbolu „éčka“ v horní liště – to je připojení přes technologii Edge (datová vrstva 2G sítě), kdy dojde k tak výraznému snížení rychlosti mobilních dat, jako by data snad najednou přestala fungovat...

Někde je 2G jedinou alternativou pro volání

Pro uživatele starších telefonů nebo těch, kteří žijí v odlehlých oblastech, je 2G síť klíčová i pro uskutečňování hovorů. V případě sítí čtvrté generace mohou hovory probíhat přes VoLTE (Voice over LTE), což si lze taktéž v nastavení vašeho Android selektivně deaktivovat. V tom případě při vytočení čísla síť opět krátkodobě „padá“ na 2G.

V USA však operátoři začínají uživatelům nabízet blokaci 2G sítí, u kompatibilních telefonů se v nastavení objevuje zaškrtávátko, které u modemu rychle vypne 2G sítě. Některé telefony však zobrazují nezrušitelnou notifikaci, že v případě vypnutí 2G sítí nemusí být dostupná nouzová volání, u jiných modelů se však žádné takovéto omezení neobjevuje. Na riziko nedostupných nouzových volání při vypnutí 2G sítí se zatím nepohlíží nijak jednotně.

Hraní se sítěmi jen pro zkušenější uživatele

U nás tato možnost zatím k dispozici není, můžete si však pomoci aplikací Netmonster, kterou stáhnete z Google Play. V aplikaci vidíte, k jakému typu sítě a frekvenci jste aktuálně připojeni. Navíc můžete ze spodní nabídky se třemi tečkami přejít do Servisní nabídky výrobce vašeho telefonu, a v ní upravit sítě, k nimž se chcete připojovat, či dokonce omezíte připojení na vybrané frekvence LTE.

U Galaxy S21 Ultra máme aktivní automatický síťový režim, který můžete omezit jen na GSM, 3G, LTE či nechat jen 2G+3G nebo 3G+LTE a výše. Dostupné položky se budou mezi jednotlivými telefony lišit, pokud bychom u našeho telefonu chtěli vypnout 2G sítě, je třeba využít režim WCDMA/LTE.

Pokud byste chtěli úplnou podobu servisního menu, v aplikaci přejděte přes položku Info o telefonu do kompletních servisních síťových informací, kde nastavíte preferovaný síťový režim. Položek je zde však daleko více, než v předchozí nabídce. Jedná se totiž o univerzální seznam, jehož součástí jsou i sítě u nás nedostupné. Změnu síťového nastavení tak doporučujeme pouze zkušeným uživatelům, a samozřejmě na své vlastní riziko. Nemáme totiž zatím ověřeno, zda budou i při vypnutí 2G sítí fungovat i nouzová volání.

