Na podzim bude nedostatek iPhonů 15. Problém vězí v displejích

Apple ještě ani nestihl představit patnáctou generaci svých iPhonů, a už kolují zvěsti o problémech s dodávkami. Konkrétně se mají týkat modelů iPhone 15 Pro a zejména iPhone 15 Pro Max, informuje GSMArena. Důvodem jsou potíže s výrobou obrazovek v LG Display.

Nové iPhony totiž mají (alespoň dle nepotvrzených spekulací) přijít s výrazně tenčími rámečky, a právě s tím související nový výrobní proces způsobuje potíže ve výrobě. Jde zřejmě o podobný problém, s jakým se Apple v minulosti potýkal i u některých modelů svých chytrých hodinek Apple Watch.

Problémy s displeji LG

Displeje pro iPhone 15 Pro a Pro Max vyrobené jihokorejskou společností LG údajně během procesu, při kterém je displej spojen s kovovým pláštěm, nevyhovují testům spolehlivosti. Apple proto upravuje konstrukci displejů, aby uvedenými testy prošly. V záloze má stále displeje od Samsungu, které může v případě potřeby použít.

Přesto tyto problémy pravděpodobně povedou k tomu, že přinejmenším zpočátku bude dostupnost modelů Pro a Pro Max značně omezená. Telefony iPhone 15 Pro jsou nyní v továrně Foxconnu a firma testuje, jak je lze spolehlivě vyrábět bez závad. Očekává se, že se sériová výroba na plné obrátky rozběhne v průběhu srpna.

Očekávané problémy s dostupností

Nutno podotknout, že omezená dostupnost telefonů iPhone po uvedení na trhu není ničím neobvyklým. V minulosti už došlo k situaci, kdy se nové modely zcela vyprodaly a zákazníci museli čekat několik měsíců, než Apple navýší výrobu a uspokojí poptávku.

Již dříve zpráva analytika Wamsi Mohana z Bank of America naznačila, že by se uvedení Apple iPhone 15 mohlo zpozdit o „několik týdnů“. Lze předpokládat, že Mohana měl zákulisní informace o problémech s výrobou displeje a usoudil, že to povede ke zpoždění zahájení prodejů.

Proti tomu web The Information, který o celé nepříjemnosti taktéž informoval, se nedomnívá, že Apple odloží uvedení iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max na trh. Místo toho bude po zahájení prodejů k dispozici méně kusů, což povede k jejich omezené dostupnosti.