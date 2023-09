Na rámu se objevují škrábance i barevné fleky. První várka iPhonů 15 Pro může mít vady z výroby

U nových telefonů se občas stává, že některý kus není v ideální kondici, ovšem podle zpráv ze světa to vypadá, že u řady iPhone 15 je počet těchto telefonů o něco vyšší, než by bylo zdrávo. Nedostatky se týkají pouze modelů iPhonů 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, a jsou zjevné již na první pohled. Některým telefonům na titanovém rámu chybí kousek barvy, popř. barva nemá stejný odstín na celé ploše. U některých telefonů je displej nepatrně nakřivo, popř. může být poškrábaný, což platí i o šasi telefonu.

Podle zdroje se potvrdily dřívější obavy nejmenovaných zaměstnanců Foxconnu, kteří očekávali problémy u první várky iPhonů 15 Pro. V některých případech jsou dokonce na zcela nových telefonech patrné škrábance na rámu, barevné obdélníky, flíčky či „obitý“ rám, jako by telefon snad spadl ještě před zabalením do krabičky na zem. Zcela nové telefony mohou mít poškrábaný displej, popř. „bubliny“ pod krycím sklem, nebo smítka prachu ve fotoaparátech.



U některých iPhonů 15 Pro nezafungovala správně výstupní kontrola

Prodejci se shodují, že u iPhonů 14 žádné podobné problémy první várky neregistrovaly. Za vším může stát postupné omezování závislosti na Číně, v rámci něhož Apple část produkce první várky přesunul do Indie. A zlí jazykové tvrdí, že výstupní kontrola u iPhonů „Made in India“ nefunguje tak, jak by měla. Jenže, právě zmiňovaná „pročka“ by měla vyráběna jen v Číně. U iPhonů 15 a iPhonů 15 Plus vyrobených v této zemi, zdá se, žádné zklamání při vybalení telefonu z krabice nehrozí.

Ano, nebudeme dělat unáhlené závěry. Mobilní výrobci občas mají problémy, a může se stát, že nově pořízený kus není ve stoprocentním stavu. Jenže, u nejvyšších modelů od Applu, které nestojí zrovna málo, a člověk u nich čeká vizuální „dokonalost“, by se to rozhodně stávat nemělo. Zřejmě se bude jednat o problém velmi malého měřítka, na druhou stranu, zveřejněných fotografií je slušný počet, a žádný z těchto telefonů se zřejmě neměl dostat přes výstupní kontrolu kvality.

Pořídili jste si v Česku iPhone 15 Pro? Byl od vybalení v perfektním stavu nebo jste si všimli nějakých vizuálních nedostatků?

Zdroj: Phonearena