Samsung umožní aktualizaci systému na pozadí. Telefon tak půjde používat i během instalace

Smartphony od Samsungu byly jedny z mála, které až dosud opomíjely funkci zdvojené partition. Ta je důležitá vzhledem k aktualizacím, které probíhají po stažení nerušeně na pozadí, a jakmile je hotovo, uživateli stačí jen restartovat telefon. Tím není telefon po dobu instalace, která může trvat i několik minut, vyřazen z provozu.

Důležitost tohoto typu aktualizací ještě zvýrazňuje nedávno ohlášené prodloužení podpory, čímž se do telefonů dostane větší počet aktualizací, který by mohly uživatele častěji „zdržovat“. Zdvojená partition se však, a to velmi nečekaně, neobjevila v nejvyšší řadě Galaxy S24, ale u Galaxy A55.





Starší a nová podobá aktualizací Samsungů, v případě druhém se konečně jedná o aktualizaci na zdvojené systémové partition, který omezí čas, kdy je telefon kvůli aktualizaci v nuceném „offline“ režimu

Google už dříve výrobcům avizoval, že musí u svých smartphonů přejít na zdvojenou partition. Samsung byl jeden z posledních (funkce je v Androidu k dispozici od roku 2016!), který se zdráhal, resp. je možné, že mu Google poskytoval úlevy. Jenže s blížícím se koncem podpory samostatné partition se musel rozhoupat i Samsung. Galaxy A55 je tak vůbec prvním telefonem od Samsungu, který podporuje Project Treble, resp. tzv. Seamless System Updates. Co to pro uživatele znamená?

Rozdíl mezi starším a novým způsobem

Když se aktualizuje telefon od Samsungu, stáhne se aktualizace, a pro její propsání do systému je nutné vypnutí telefonu. Aktualizuje se totiž až po restartování, a update může někdy zabrat i pěkných pár minut. Poté se telefon opět restartuje, následně probíhá „optimalizace aplikací“, která, zvláště při velkých updatech, přidá dalších pár minut. Až poté naběhne telefon, v němž ještě nějakou dobu probíhá „Dokončování aktualizace systému“. Prostě zbytečné zdržování, díky němuž uživatelé aktualizace Androidů raději odloží, protože na ně často nemají čas.



Samsung Galaxy A55 (vlevo) je prvním Samsungem, který podporuje tzv. Project Treble. Řada Galaxy S24 (vpravo) takové štěstí nemá

U Galaxy A55 je však situace úplně odlišná. Při stisknutí tlačítka pro aktualizaci dojde ke stahování a současné instalaci softwaru do druhé partition. Ta se následně ověřuje, a pokud vše dobře na výbornou, stačí vám pouhý restart, a telefon rovnou naběhne s novou verzí firmwaru. Místo až deseti minut to zabere jen necelou minutu. Eliminují se tak veškeré prostoje, a Samsung (ale i další výrobci) mají i vcelku snadné mechanismy, jak vrátit nepovedený update zpátky – jednoduše se přepnou na původní funkční partition.

Pro stávající zařízení se bohužel nic nemění, zdvojená partition se může objevit jen u nových telefonů. U starších zařízení by byl problém s tím, jak pro druhou partition alokovat paměť, která může být zabraná, popř. by muselo dojít k obnovení telefonu do továrního nastavení. Zatím není jasné, zda je Galaxy A55 jen testovací vlaštovkou, a nebo budou zdvojenou partition (konečně) podporovat i všechny budoucí Samsungy.

Zdroj: Sammobile