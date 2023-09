Na skládací Honor si v Česku ještě chvíli počkáme. Získal si nás optimálními rozměry a nízkou hmotností

Honor Magic V2 je první skládací model od Honoru, který je určen pro evropský trh. Svoji premiéru si odbyl na veletrhu IFA 2023. Na berlínském výstavišti prezentoval čínský výrobce dvě barevné varianty – černou a tmavě fialovou. Novinku jsme si mohli krátce vyzkoušet, zanechala na nás velmi dobrý dojem.



Velmi lehká a tenká skládačka, to je Honor Magic V2

U skládacích telefonů knížkovitého typu hrají možná ještě větší roli než u běžných mobilů rozměry a hmotnost – všechno se totiž počítá dvakrát a zejména výsledná tloušťka a hmotnost může narůst do velkých čísel. Oba tyto parametry si ale Honor náležitě ohlídal, jeho Magic V2 je s 9,9 mm a 231 gramy aktuálně nejtenčí a nejlehčí knížkovitá skládačka.



V Evropě se bude prodávat černá a fialová verze se skleněnými zády. Jasně fialová jsou záda jen pod silným zdrojem světla, jinak přecházejí do tmavě šeda

Dojem ze zařízení je takový, že když telefon držíte v zavřeném stavu, přijde vám, že v ruce máte klasický telefon větších rozměrů, třeba klidně Magic5 Pro ze stejné stáje. Po rozložení jde pak o velmi tenoučké zařízení s tloušťkou do 5 mm. Honor použil titanový kloub, který je zároveň pevný a dostatečně lehký, v laboratoři vydržel 400 tisíc složení a rozložení.

Vnější displej není žádná nudle

Výkon je obrovský, telefon běží na čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 a podporuje 5G konektivitu i veškeré služby Googlu. Vnitřní i vnější displej je typu OLED se 120Hz obnovovací frekvencí, vnitřní ohebný s úhlopříčkou 7,9 palce, rozlišením 2344 × 2156 bodů a poměrem stran 9,8 : 9. Vnější panel je potom fixní, širokoúhlý, s úhlopříčkou 6,4 palce, rozlišením 2376 × 1060 bodů a poměrem stran 20 : 9.



Ve složeném stavu odpovídá velikostně větším telefonům běžné konstrukce. Dá se používat kompletně v zavřeném stavu a díky dobře volenému poměru stran nepůsobí vnější displej jako protáhlá nudle

Telefon běží na prostředí Magic OS 7.2 založeném na Androidu 13. Obsahuje trojitý hlavní fotoaparát ve složení primární, širokoúhlý a teleobjektiv (50 + 50 + 20 Mpx) s optickou i elektronickou stabilizací (vyjma širokoúhlého objektivu). Do telefonu se podařilo i přes nízkou tloušťku dostat baterii s kapacitou 5000 mAh s podporou rychlého kabelového dobíjení 66 W. Jediné, co u novinky zamrzí, je chybějící zvýšená voděodolnost a absentující bezdrátové nabíjení. Obojí jde ale na vrub příjemným rozměrům, v opačném případě by telefon na tak nízkou tloušťku nedosáhl.



Telefon drží rozevřený i v mezipoloze, čehož využívají některé aplikace, například fotoaparát

Ačkoli byl telefon představen už nyní na začátku září, do českých obchodů mu to ještě nějakou dobu potrvá a zatím není jisté, zda stihne předvánoční nákupní horečku. Do prodeje by se měl dostat spíše až na přelomu roku. Dosud také nebyla oznámena prodejní cena, ale dá se odhadovat, že bude začínat nejméně na 40 tisících korun, možná i o pár tisíců víc.