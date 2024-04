Na Slovensku chystají plošný zákaz mobilů na základních školách. A jak je to v Česku?

Slovenské ministerstvo školství, výzkumu, vývoje a mládeže v čele s Tomášem Druckerem připravuje plošný zákaz používání mobilních telefonů na základních školách. Cílem plánovaného opatření je zlepšit soustředění žáků v hodinách, jejich výsledky a duševní pohodu. Podrobnosti přináší deník Pravda.

Zákaz používání mobilů ve školách

Dle návrhu zveřejněného na začátku března tohoto roku by žáci první až třetí třídy měli mít úplný zákaz mobilních telefonů. Od čtvrtého do pátého ročníku bude možné ze zákazu udělat výjimku, ale jen tehdy, pokud to vyžaduje státní vzdělávací program (tj. například žáci používají telefon v rámci výuky). Od šestého ročníku bude moci výjimku udělit učitel, ale opět pouze pro potřeby vyučování.

Nutno konstatovat, že připravovaný zákaz je poměrně drakonický – nejmladší žáci mají mít používání mobilního telefonu zakázané úplně, tedy nejen v průběhu vyučování, ale i během přestávek a obecně ve všech prostorách školy.

Ve hře je zatím několik variant, jak zákaz prakticky realizovat: Buď budou žáci telefony odkládat do šatních skříněk, nebo je budou moci mít vypnuté v tašce, případně je budou před vyučováním odevzdávat učitelům. Za porušení pravidel může být školák potrestán neomluvenou hodinou, nebo zabavením telefonu.

Ministr očekává lepší výsledky

Slovensko se při sestavování návrhu inspirovalo v zahraničí. Podobné zákazy v současné době platí například ve Velké Británii, Francii nebo Švédsku. „Z výsledků OECD, které jsme prezentovali, vyplývá, že děti se v prostředí, kde nejsou mobilní telefony nijak regulovány, hůře soustředí na vyučování a v důsledku toho mají horší výsledky.“ vysvětluje Drucker.

Výjimku budou mít žáci se speciálními potřebami. Projektová manažerka pro duševní zdraví dětí a mládeže Lenka Svoradová uvedla jako příklad děti s cukrovkou, které používají mobilní aplikace pro měření hladiny cukru v krvi.

Ministr školství očekává, že zákaz mobilů ve školách přinese za několik let lepší výsledky v testech PISA (studie hodnotící vzdělávací systémy tím, že měří schopnosti patnáctiletých školáků v matematice, vědě a čtení). Poslední výsledky Slovenska v těchto testech byly znepokojivě špatné, což Drucker označil za národní tragédii.

V Česku zákazy řeší školní řády

V Česku je, podobně jako zatím na Slovensku, používání telefonů na půdě školy řešeno ve školních řádech. Zatímco v některých vzdělávacích ústavech žáky nijak neomezují, v jiných platí zákaz používání během výuky (někde ale smějí žáci používat mobil o přestávce) a existují i školy, kde žáci musejí odevzdat mobilní telefony před zahájením výuky učiteli a dostávají je zpět až na konci vyučování.

Studie provedená na mladých Češích ve věku 7 až 17 let se ukázala, že používání mobilních telefonů bylo spojeno především s konzumováním obsahu na sociálních sítí, sledováním videí na YouTube a hraním videoher. Zároveň se ukázalo, že mladí lidé, kteří měli telefony ve škole, je používali místo sportovních a sociálních aktivit. Na druhou stranu, ve školách, kde bylo používání mobilních telefonů zakázáno, se žáci cítili znuděni.

Výsledky průzkumu provedeného pro T-Mobile agenturou IPSOS mezi 525 rodiči dětí ve věku 6 až 18 let z celé České republiky překvapivě ukázaly, že dvě třetiny českých rodičů jsou pro obecný zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu, kterou žáci tráví ve škole.