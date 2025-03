Na stisknutí radar, dvě stisknutí jiný problém. Tlačítko do auta může nahradit Waze a další navigace

Popularita komunitní aplikace Waze (a některých dalších online navigací) tkví v tom, že upozorníte ostatní na to, co se děje na trase, což platí i obráceně. Ať už je to nějaká mimořádnost nebo třeba třeba měření rychlosti či policejní kontrola. Pokud v Česku chcete sofistikovanější nástroje, existují různé drahé metody, které však mnohdy bývají minimálně na hraně zákona. Stačí se však podívat do Německa, kde se daří jednoduchému tlačítku Ooono. Popsat jej můžeme jako jednoduchý a intuitivní „Hardwarový Waze“.



Tlačítko Ooono nám připomíná něco jako „hardwarový Waze“

V Německu se tomuto zařízení daří proto, že je zde zakázáno používání navigací a aplikací, které upozorňují na radary a policejní kontroly. Zákaz se navíc nevztahuje jen na řidiče, kteří takové aplikace používají, ale i na spolujezdce. A tento zákaz postihuje populární aplikace jako jsou Waze, Google Mapy nebo Sygic, a to za předpokladu, že nemají vypnuté upozorňování na radary a policejní kontroly. Právě v tom případě jde do akce tlačítko Ooono, které si jednoduše připevníte na palubovku.

Základní i nová vylepšená verze

Tlačítko se prodává ve dvou variantách. Základní verze CO-DRIVER NO1 stojí 49,95 euro (1 250 Kč), vyšší model CO-DRIVER NO2 vychází na 79,95 euro (tj. na rovné dva tisíce korun), v obou případech s bezplatným doručením do Česka. Druhá verze má navíc dobíjecí baterii, magnetické přichycení, LED diody a dále podporuje navigaci a integraci se CarPlay a Android Auto. Jakmile máte toto zařízení u sebe, stačí jej upevnit na palubovku auta a stáhnout z App Storu nebo Google Play aplikaci Ooono Connect. Následně musíte spárovat telefon se zařízením přes Bluetooth, a to po krátkém podržení jeho tlačítka.

Představení tlačítka CO-DRIVER NO2:

Ooono se zapne automaticky při každé jízdě, a pokud na trase zjistí nějaký problém nebo kontrolu rychlosti, začne blikat a pípat. V mobilní aplikaci si pak přesně nastavíte, na co vás má aplikace varovat, a s jakým předstihem (v metrech nebo sekundách). Další výhodou je to, že telefon vůbec nemusíte vytahovat z kapsy, a tak vás nebude nijak lákat vzít jej do rukou při řízení, což je samozřejmě zákonem přísně zakázáno.

Tlačítko nám připomíná „hardwarový Waze“, protože se spoléhá na komunitu ostatních uživatelů Ooono a několika služeb, které poskytují svá data, např. o fixních měřeních rychlosti. Když některý z řidičů uvidí radar, dá o něm stiskem tlačítka vědět všem ostatním. Dvojitý stisk pak značí jiný problém na trase. A pokud se vám tlačítko rozezní, a měření rychlosti či problém na trase stále platí, stisknutím tlačítka jej posléze jen potvrdíte. Jednodušší už to asi být ani nemůže.