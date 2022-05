Na světě je 7. generace legendárního Mi Bandu. Má větší displej, baterii a nechybí ani NFC

Čínské Xiaomi dnes představilo legendární sedmou generaci náramku Mi Band 7. Ten se může opět opřít o kompaktní rozměry, OLED displej a o atraktivní cenovku. I tentokrát půjdou do oběhu dvě varianty, na základní verzi naváže Mi Band 7 NFC s podporou mobilních plateb přímo ze zápěstí.

Náramek dostane do výbavy 1,62" AMOLED displej krytý 2,5D sklem s jemností 326 ppi a rozlišením 192 × 490 pix. Na displeji s maximálním jasem 500 nitů si můžete zobrazit jeden z více než stovky dostupných ciferníků. Líbit se může i režim Always On. Panel oproti předchůdci narostl o 25 %, což platí i o větší 180mAh baterii. Tu dobijete přes magnetickou kolébku, na jedno nabití náramek vydrží až 15 dní. V ultra úsporném režimu bude náramek evidovat jen kroky a omezená spánková data, a to na úkor delší výdrže.



Specifikace a ceny náramku v domovské Číně, globální verze se na trh dostane později

Mi Band 7 se zvýšenou odolností 5ATM váží jen 13,5 gramu. Dokáže evidovat více než 120 sportovních režimů (včetně automatické detekce cvičení) a změří např. spánek, kontinuální srdeční tep, stres i okysličení krve. Pokud saturace klesne pod 90 %, náramek bude na zápěstí vibrovat. Ke smartphonům s iOS a Androidem se připojí přes Bluetooth 5.2 Low Energy. Xiaomi Mi Band 7 se bude nabízet hned v šesti barevných variantách, a to ve stříbrné, černé, modré, růžové, zelené a v oranžové.

Základní Mi Band 7 v Číně vychází na 249 juanů (cca 860 Kč), NFC varianta v Číně stojí 299 juanů, tj. cca 1 050 Kč. Prodeje byly zahájeny zatím jen v domovské Číně, dostupnost globální varianty náramku je zatím neznámá.

Intro video k náramku Xiaomi Mi Band 7: