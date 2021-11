Na světě jsou první rendery Pixelu 6a. Google u dalších telefonů vsadí na známý design

Nové Pixely 6 se na trhu ještě neohřály, a už se začínají objevovat informace o „ořezaném“ Pixelu 6a. I přesto, že se bude jednat o nástupce Pixelu 5a, začne Google s čistým štítem. Podle zveřejněných renderů je zřejmé, že se novinka designově vzhlédne právě v Pixelu 6.

Pixel 6a zřejmě na první pohled od základního Pixelu 6 nerozeznáte, to byste museli mít oba telefony hned vedle sebe, a i tak by vám to dalo dost zabrat. Chystaný smartphone střední třídy má mít rozměry 152 × 72 × 8,7 mm, přičemž tloušťka naroste v pruhu fotoaparátů na 10,4 milimetru. Na přední straně bude připraven 6,2" OLED displej s průstřelem a poddisplejovou selfie, na zádech budou ve „fotopruhu“ umístěny dva fotoaparáty s přisvětlovací diodou. Na spodní hraně najdeme USB-C, sluchátkový jack bude i tentokrát chybět.

Na designu se tedy nic výrazného nezmění, hardware však dostane citelný zásah. Podle dostupných informací by měl telefon nabídnout 6 nebo 8GB RAM, kterou doplní 128GB úložiště. Výpočetní výkon zajistí, buď ořezaný Tensor nebo rovnou méně výkonný Snapdragon (zřejmě 765G nebo 778G), u foťáků se očekává kombinace 12 + 16 Mpx, Google by nás však mohl překvapit, a u Pixelu 6a použít stejný 50Mpx primární snímač, jako u základní dvojice Pixelů.

Datum premiéry „áčka“ zatím není známo, s ohledem na brzký únik bychom však na premiéru telefonu neměli čekat moc dlouho. Odhadujeme ji na první čtvrtletí příštího roku.

Pixel 6a brzy doplní dva základní modely řady Pixel 6:

Zdroj 91mobiles