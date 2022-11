Na světě jsou první rendery Pixelu Fold. Záda mají unikátní styl, vnitřní displej zase obří rámečky

Do jeho premiéry sice ještě zbývá hodně času, už teď se však můžeme podívat na rendery první skládačky od Googlu. Leker John Prosser obdržel fotografie Pixelu Fold z anonymního zdroje, které byly následně překresleny do renderů. Na nich tak můžeme vidět tenké skládací zařízení s úzkým pantem, které se zavírá bez jakékoliv mezery mezi oběma díly. Záď přiznává příslušnost k řadě Pixel, vnitřní displej má však vcelku dost výrazné rámečky.

Na fotkách v naší galerii můžete vidět zařízení, které má typově velmi blízko Galaxy Z Fold4. Je tu však jeden propastný rozdíl. Pant skládacího hybridu je užší, a vypadá to, že oba díly půjdou zavřít bez jakékoliv mezery. To tedy zřejmě vylučuje, že by Pixel Fold splňoval jakoukoliv formu voděodolnosti. Vnější displej obsahuje 9,5Mpx průstřelovou selfie, na zádech bude připraven vystouplý modul s fotoaparáty, který má notoricky známý design. Jeho součástí budou tři objektivy, mikrofon a přisvětlovací dioda.



Toto jsou rendery připravované skládačky Pixel Fold od Googlu

Po rozevření telefonu si zřejmě nejspíše nevšimnete velkého skládacího displeje, ale velkých rámečků. Zejména částí nad a pod displejem. V rámu poblíž pravého horního rohu je umístěna 9,5MPx selfie kamerka, na pravé části rámu pak čekejte regulátory hlasitosti a zamykací klávesu sdruženou se čtečkou otisků prstů. Na spodní hraně bude připraven konektor USB-C a jeden ze dvou reproduktorů. Výduch druhého směřuje na opačnou stranu.

Skládací Pixel Fold se bude nabízet ve dvou základních barevných provedeních. Bílá bude známa jako Chalk, černá zase jako Obsidian. Na trhu má být novinka až příští rok v květnu, a to společně s tabletem řady Pixel. Stát by měla 1 799 dolarů, což i se započtenou daní dělá v přepočtu 51 tisíc korun! Na skládací Pixel, který se bude zřejmě opět nabízet jen na vybraných trzích, je to pěkně sebevědomá cenovka...

