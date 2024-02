Na tento speciální iPhone jen tak nenarazíte. Je odemčený a Apple chce, abyste na něm hledali chyby

Tzv. jailbreak znamená ve světě iPhonu formu „odemčení“ telefonu. Jakmile se tento softwarový zásah provede, může jeho uživatel zasahovat do souborového systému, instalovat aplikace mimo obchod App Store či upravovat vzhled uživatelského rozhraní. Současně také dojde k obcházejí základních bezpečnostních mantinelů. Apple proti jailbreaku dlouhou dobu brojí, ale v tomto případě udělal výjimku. Do světa čas od času odesílá iPhony, u nichž je jailbreak aplikován oficiálně, přímo z výroby. K telefonům přibaluje speciální nálepku a štítek s prosbou: „Najděte v mém systému co nejvíce chyb“.



Takto vypadá odemčený iPhone 14 Pro přímo z výroby. Slouží k testování bezpečnosti iOS bezpečnostními testery třetích stran. Příslušnost k programu SRD dokládají unikátní nálepky a speciální „návod ke zneužití“

Na internetu se objevily fotografie unikátního zařízení, které sdílel španělský bezpečnostní inženýr Gergely Kalman. Jedná se o fotografii základního balení iPhonu 14 Pro, která je však opatřena specifickými nálepkami s dovětkem SRD. Toto označení je zkratkou slov „Security Research Device“, jedná se tedy o zařízení určené pro bezpečnostní výzkum. Spolu s ním jsou dodávány i instrukce pro ty, kteří si se zařízením chtějí „pohrát“ a otestovat jeho zranitelnosti. Místo návodu k použití je tak k telefonu spíše přibalen návod „ke zneužití“.

Odemknutý přímo z výroby

U zařízení je částečně provedený Jailbreak (Apple dokonce používá úplně stejné označení jaké platí pro jím odmítané odemykání iPhonů), a to proto, aby mohli výzkumníci použít různé testovací podvodné aplikace, který se mají nabourat do systému. Bezpečnostní mechanismy však v iPhonu stále fungují, jen se nestane to, že se iPhone po neúspěšném útoku uzamkne či přestane reagovat na pokusy o odemknutí. SRD telefony mají přístup k textovému rozhraní Shell pro zadávání příkazů, uživatelé u těchto telefonů dokonce mohou upravit jádro systému.

Apple zařízení tohoto typu bezpečnostním inženýrům, kteří si o něj zažádají na speciálních stránkách, zasílá na své náklady, a současně je finančně motivuje k tomu, aby v systému našli nějakou chybu, a tu Apple blíže představili a vysvětlili, jak ji zneužili k prolomení přístupu do systému. Výše odměn je zobrazená přímo na webu Applu a liší se podle závažnosti. U bezpečnostních problémů produktu je nejnižší odměna 5 tisíc dolarů (117 tisíc korun), nejvyšší pak 2 miliony USD, tj. cca 47 milionů korun.

Kdokoliv projde výběrem Applu (doba pro poslední podání žádostí skončila vloni v říjnu), dostane SRD zařízení zapůjčené na dobu 12 měsíců. Přístup k zařízení je však pečlivě monitorován. Ze zřejmých důvodů se nesmí používat pro běžné každodenní používání, protože v něm nejsou implementovány stejné ochrany jako v iPhonech, které si pořídíte v běžné prodejní síti.

Jak Apple vidí jaiblreaking: „Neautorizované úpravy systému iOS (tzv. „jailbreaking“) vyřazují z činnosti zabezpečovací funkce a mohou na takto narušeném iPhonu způsobit řadu problémů, například oslabit zabezpečení, destabilizovat systém a zkrátit výdrž baterie. Apple důrazně varuje před instalací jakéhokoli softwaru, který upravuje systém iOS. Také je nutné zdůraznit, že neautorizovaná úprava systému iOS je porušením licenčních smluv pro software iOS a iPadOS a Apple tedy může pro iPhony, na kterých je nainstalován neautorizovaný software, odmítnout poskytovat služby.“

Zdroj: X