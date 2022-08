Na tomhle videu rozhodně nejste vy. Pozor na podvodné zprávy od přátel na Messengeru, které se šíří jako lavina

Společnost Check Point varuje uživatele Messengeru před opětovným výskytem podvodných zpráv, které zdánlivě pochází od vašich přátel. A to i v Česku, kde se šíří česká mutace, která je v průběhu prázdnin dvakrát nebezpečná. V době dovolených chce doslova každý sdílet své zážitky, a tak se podvodné zprávy v běžné konverzaci snadno „ztratí“.

Pokud vám však na Messengeru v telefonu pípne příspěvek „Myslel jsem, že v tomhle videu jsi ty:D:D https://youtube-6hg[.]us/y3KsBokp[.]ru“, rozhodně na nic neklikejte! Odkaz sice napodobuje adresu YouTube videa, ale podezřelá už může být samotná koncovka „.ru“. Po kliknutí dojde k přesměrování na různé podvodné stránky, které se snaží nabourat do uživatelského účtu a tuto stejnou hrozbu šířit i na další vaše přítele.

Po kliknutí na odkaz dochází na vzdáleném serveru na vyhodnocení, z jaké země pocházíte, jakou máte IP adresu, prohlížeč, apod., a podle toho server přesměrovává na stránky s podvodnou hrou slibující výhry. Jsou také podsouvány instalace škodlivých aplikací nebo chtějí hackeři jen odcizit vaše uživatelské údaje, a tak podsouvají falešné stránky různých webových služeb, kde vás informují o nutném opětovném přihlášení.

Technicky zdatní uživatelé zřejmě podvod odhalí, ovšem na to, jak je podvod jednoduchý, je stále dosti účinný. Útočníci spoléhají na emoce, proto do zpráv vkládají smajlíky. A doručení v Messengeru je přeci jen osobnější, než kdybyste podobnou zprávu dostali v e-mailu. Podobné zprávy navíc mohou do telefonu dorazit jinými komunikačními aplikacemi, či dokonce v podobě SMS zprávy.

Jak z toho ven?

Ve většině případů dochází k prolomení přístupových údajů, které hackeři dostanou z oběti, nebo je do telefonu nainstalovaná škodlivá aplikace. Prvním krokem na krádež přihlašovacích údajů ke kterékoliv aplikaci či účtu by měla být změna hesla. Na Facebooku se můžete podívat i na historii přihlášení, tj. zda vaše údaje nepoužívá někdo jiný někde jinde. V sekci Nastavení a soukromí můžete také najít „Záznamy o aktivitách“, kde můžete vidět případné důkazy o narušení bezpečnosti účtu.

Zcela zásadní je používat dvoufaktorové ověřování při přihlášení, které by měla mít už spousta uživatelů aktivní. V případě instalace škodlivé Facebookové aplikace se podívejte na seznam nainstalovaných aplikací a odstraňte ty čerstvě nainstalované, nebo ty, které neznáte a tudíž ani nepoužíváte. Pokud jste si nainstalovali nějakou novou aplikaci do mobilu podle oken, které vás k tomu vybízely, aplikaci neotevírejte a rovnou ji odinstalujte.