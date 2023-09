Na trh se chystá další značka. HMD Global vyrábí novodobé Nokie a nově i telefony s vlastním logem

Společnost HMD Global posledních sedm let zajišťuje vývoj a výrobu smartphoů s logem Nokia. Finská firma však už velmi brzy rozšíří portfolio telefonů i o modely, na kterých bude vyobrazeno přímo logo HMD. Expanzi portfolia potvrdil ředitel firmy Jean-Francois Baril, a to dosti netradiční formou - příspěvkem na firemní sociální sítí LinkedIn.

To ale neznamená, že by firma přestala vyrábět telefony s legendární značkou Nokia. Tedy alespoň prozatím. Telefony značky HMD jejich portfolio vhodně doplní, a podle vyjádření ředitele firmy máme očekávat i spolupráci s novými partnery. O koho přesně se jedná, však zatím nevíme. Ředitel HMD Global v dlouhém přípspěvku zmínil složitý rok 2022, na který musela firma reagovat restrukturalizací a změnou byznys modelu. Aktuálně se jedná o největšího evropského producenta smartphonů, který letos oznámil částečný návrat výroby na starý kontinent.



HMD Global je samostatná finská firma, která vyrábí smartphony Nokia pod licencí. Ta je však podepsána už jen na tři roky, a telefony samostatné značky HMD by mohly být zadními vrátky, pokud by Nokia dohodu o licencování nechtěla prodloužit

V současné době je Nokia jednou z nejrychleji rostoucích 5G značek, a daří se ji i v oblasti udržitelnosti a samoopravitelnosti telefonů. Základní Nokie jsou podle šéfa firmy jednou z nejčastějíšch voleb pro ty, kteří hledají digitální detox. HMD Global si za posledních několik let osahala mobilní svět, v němž ji však náramně pomohla světoznámá značka i ikonické logo Nokie.

Pojistka dohody o licencování

Tentokrát se však pokusí prorazit telefony s vlastním brandem HMD, a bude zajímavé sledovat, jaká bude prodejnost těchto telefonů ve srovnání s Nokiemi. Šéf společnosti uvádí, že firma chce „vstoupit na trh nezávisle jako síla, která vytvoří nový svět telekomunikací zaměřených na potřeby uživatelů“. My za tím však vidíme spojitost s licencováním značky Nokia, která byla v roce 2016 podepsána na 10 let. HMD si tak zřejmě chce v následujících třech letech pojistit své místo na trhu v případě, že by firma Nokia, tedy ta, která vyrábí síťové prvky a nedávno si změnila logo, nestála o prodloužení licence.

Jean-Francois Baril neuvedl přesný termín, kdy se na trhu objeví první telefony značky HMD, hádáme však, že se tak stane velmi brzy. Na druhou stranu, současný mobilní trh je mimořádně konkurenční prostředí, a nové značky to rozhodně nemají jednoduché. HMD tak bude muset přijít s něčím speciálním, hádáme, že s tuctovými smartphony se ji příliš dařit nebude. Nechejme se překvapit.

Zdroj: Linkedin