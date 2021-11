Nabídky operátorů v listopadu: Výhodné Xiaomi, předvánoční akce a „dvojičky“

T-Mobile

Během listopadu mohou zákazníci vybírat jednu z variant dvojiček od oblíbené značky Samsung. V prémiové nabídce to je Samsung Galaxy A52s a Samsung Galaxy A22 5G, které budou s tarifem Neomezeně 5G XL dostupné za 6 499 Kč. Druhou možností je Samsung Galaxy A32 5G a Samsung Galaxy A12, dostupné s tarifem Neomezeně XL za 3 499 Kč. Nechybí ani korunovka – tentokrát je to Samsung Galaxy A12 32 GB k tarifu 8GB Plus s výhodou. Tarifní dotace až do výše 7000 Kč platí až do konce listopadu na celé portfolio značky Samsung.

V polovině listopadu pak T-Mobile potěší fanoušky Applu. K Neomezeným 5G tarifům na ně čekají dvojičky iPhonu s Apple Watch Cellular za korunu. Na celé portfolio Apple včetně novinek Apple Watch 7 a iPhone 13 je možné uplatnit tarifní dotace až do výše 7 000 Kč.

Trvalých slev je však minimum, drobně zlevnily loňské modely Xiaomi v návaznosti na představení jedenáctkové řady. OnePlus 9 128 GB zlevnil o dva tisíce a OnePlus Nord N10 5G o tisícovku. Z pohledu novinek a hardwaru se toho moc neudálo.