Nabídky zařízení u operátorů v březnu: Levnější Honor, novinky Xiaomi a lákadlo virtuální reality

Operátor má i několik dotačních slev. Nadále platí nabídka tarifní dotace až 5 000 Kč na kompletní portfolio Apple iPhone a Apple Watch . Až do vyprodání zásob lze využít speciální nabídku televizorů Philips a notebooků Acer, na které platí tarifní dotace až 5 000 Kč podle výše tarifu.

T-Mobile láká i na své domácí mobily T Phone a T Phone Pro , které při nákupu přes digitální kanály prodává za zvýhodněné ceny 1 Kč a 499 Kč. Jedinou ceníkovou novinkou je Xiaomi 13 Lite 256GB za 12 000 Kč, nicméně očekáváme v průběhu března i další nové mobily od Xiaomi. Díky tomu se slev dočkaly modely předchozích generací, a to včetně řady Redmi Note. V podobném duchu se doprodávají i třináctkové modely iPhonu.

V březnu čeká u T-Mobilu na fanoušky značky Samsung několik akčních nabídek. Samsung Galaxy A13 32GB bude v e-shopu dostupný s tarifem 10GB Plus s výhodou za 1 Kč. Novinku v podobě modelu Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB koupí zákazníci v obchodě či přes digitální kanály za 19 999 Kč. Při nákupu přes e-shop či aplikaci na zákazníky čeká také Samsung A53 5G 128GB, který je s tarifem Neomezeně XL s výhodou a tarifní dotací dostupný za 5 999 Kč.

Vodafone

Xiaomi 13 Lite je základním modelem z řady 13 a k dispozici je u Vodafonu za 11 977 Kč. Zákazníci získají jako dárek bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 3 v černé nebo bílé barvě za 1 Kč. Dárek lze získat pouze při objednávkách přes e-shop od 6. 3. do 20. 3. nebo do vyprodání zásob.

Zbylé dva modely nové řady, Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro, je možné u Vodafonu předobjednávat až do 14. března za 21 977 Kč a 29 977 Kč. V předprodeji zákazníci získají telefony o 1 500 Kč výhodněji.

Také poslední březnová novinka pochází od čínského výrobce. Honor Magic5 Lite 5G bude u tohoto operátora stát 9 501 Kč a také k tomuto telefonu náleží zákazníkům dárek, a to bezdrátová sluchátka Honor Earbuds 2 Lite v bílé barvě za 1 Kč. Dárek mohou zákazníci získat přes všechny prodejní kanály od 1. 3. do 31. 3. nebo do vyprodání zásob.

V nabídce Vodafonu je i PlayStation 5, tentokrát v balení s herním hitem God of War Ragnarok. Jde o verzi konzole s 4K UHD Blu-ray mechanikou, rychlým 825GB SSD diskem a jedním bezdrátovým ovladačem DualSense. Cena je 15 802 Kč. Vodafone zařadil do prodeje také další novinku, která posouvá hraní na PS5 na zcela novou úroveň. Sada Playstation VR2 stojí 15 799 Kč a mimo jiné poskytuje hráčům velmi jemné hmatové vjemy, díky kterým mohou cítit tlukot srdce jejich postavy nebo třeba nárazy předmětů.