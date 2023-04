Nabídky zařízení u operátorů v dubnu: Novinky Samsungu i Xiaomi, sluchátka za 1 Kč a slevy na iPhony

Vodafone

Vodafone v dubnu zařadil do nabídky tři nové modely od Xiaomi - Xiaomi Redmi Note 12 je k dostání za 4 577 Kč, Xiaomi Redmi Note 12 5G za 5 961 Kč a Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G stojí 7 977 Kč. Pro méně nenáročné uživatele má Vodafone v nabídce Xiaomi Redmi 12C za 3 477 Kč.

Ve dvou barevných variantách, černé a modré, zákazníci u Vodafonu pořídí také Honor 70 Lite 5G. Cena je 5 961 Kč. Pro ty, kteří ocení kvalitní fotosoustavu, je nově k dostání Motorola Moto G73 5G za 6 977 Kč.

Dalším dubnovým přírůstkem v nabídce je tablet Lenovo SMART TAB M10 Plus 3rd gen s 128GB pamětí za 6 477 Kč. Již od poloviny března jsou u Vodafonu k dostání nové telefony od Samsungu z řady Galaxy A. Konkrétně se jedná o Samsung Galaxy A14, A14 5G, A34 5G a A54 5G. Zákazník, který si zakoupí jeden z posledních dvou jmenovaných modelů v kapacitě 256 GB do konce června, získá jako dárek paměťovou kartu MicroSD EVO Plus 512 GB za 1Kč. Bílá bezdrátová sluchátka za korunu získají všichni, kdož si pořídí Honor 50 5G (Honor Earbuds 2 Lite) nebo OPPO Reno7 Lite 5G (OPPO Enco Buds). Všechny uvedené nabídky jsou platné do konce dubna nebo vyprodání zásob.