Nabídky zařízení u operátorů v říjnu: Nové iPhony 14, Xiaomi a vysavač či sluchátka za korunu

T-Mobile

T-Mobile se v říjnové nabídce chlubí zejména telefony z vlastní dílny nazývanými T Phone a T Phone Pro. První z jmenovaných je s tarifní dotací dostupný za 1 Kč, druhý potom od 1 499 Kč.

Říjnovou nabídku doplní Xiaomi Redmi 10 dostupné za 1 Kč a například Redmi Note 11 bude možné zakoupit výhodně s tarifní dotací. Ta v říjnu platí pro celé Xiaomi portfolio.

Od přehledu ze začátku září přibyly pochopitelně nové iPhony 14, a to modely 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max v různých paměťových variantách. To znamená, že starší modely s třináctkou v názvu dostaly štítek „doprodej“, ovšem na snižování cen nedošlo. Na značku Apple se vztahují tarifní dotace. Nabídka platí i na nové iPhony 14, iPhone 14 Pro a nové Apple Watch 8.