Nabídky zařízení u operátorů v únoru: Nové Samsungy v akci, slevy na sluchátka a soutěž o Xiaomi

Tarifní dotace ve výši až 5 000 Kč se nadále vztahují na celé portfolio Applu. Tuto nabídku mohou využít zákazníci nakupující přes e-shop, kde na ně čeká například iPhone 13 Mini 256GB za 18 999 Kč. Zákazníci, kteří si k hlasovým tarifům nechtějí pořizovat nový telefon, mohou i v únoru využít tarifní dotaci na nákup televizorů Philips nebo notebooků Acer. Nabídka platí do vyprodání zásob.

T-Mobile se značkou Xiaomi nabídne i v únoru hned několik akcí. Při nákupu v e-shopu či aplikaci je možné získat za 1 Kč hned dva modely: Redmi 10C s tarifem 10GB Plus s výhodou a Redmi Note 11 s tarifem Neomezeně XL s výhodou. 5G telefon Xiaomi Redmi 10 pak zákazníci na digitálních kanálech zakoupí za 499 Kč s tarifem Neomezeně 3XL s výhodou. Dále domácí T Phone od T-Mobilu si zákazníci mohou zakoupit za 1 Kč u základního modelu s tarifem Neomezeně XL s výhodou, model T Phone Pro je dostupný za 499 Kč s tarifem Neomezeně 3XL s výhodou.

Do 14. února si zákazníci mohou pořídit bezdrátová sluchátka O2 pods+ se slevou 1 000 korun, tedy za 499 Kč a k tomu za 1 korunu druhá sluchátka O2 pods. V kamenných prodejnách si po dobu akce mohou zákazníci koupit telefon Motorola Moto G51 5G za cenu 4 601 Kč a druhý stejný k němu za 1 korunu. Celková cena za oba telefony tak bude činit 4 602 korun. Obdobně lze koupit telefon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G za cenu 8 989 korun, ke kterému si zákazníci mohou pořídit model Xiaomi Redmi 9A opět za 1 korunu.

V nabídce operátora najdete také nejnovější vlajkové lodě Samsungu - Samsung Galaxy S23 , S23+ a S23 Ultra . Do 16. února platí u předobjednávek akce "Vyšší kapacita za cenu nižší", takže u Galaxy S23 je 256 GB kapacita za stejnou cenu jako u modelu s pamětí 128 GB. U modelu S23+ a S23 Ultra zákazník zaplatí za 512 GB stejnou cenu jako u kapacity 256 GB.

Vodafone

I v nabídce Vodafonu se objevily všechny tři nové modely Samsungu – Galaxy S23 je k dostání od 23 601 Kč, Galaxy S23+ od 29 977 Kč a Galaxy S23 Ultra stojí 34 977 Kč. Telefony jsou vybaveny nejvýkonnějším procesorem a jsou k dostání ve vícero paměťových variantách. Nechybí samozřejmě ani podpora sítí 5G a zadní fotoaparát s rozlišením až 200 Mpx v případě modelu S23 Ultra.

Vodafone si na únor připravil také soutěž pro všechny studenty. Pokud si pořídí některý z tarifů #jetovtobě do 15. března, mohou se zapojit do slosování o nová zařízení z dílny Xiaomi. Každý týden se hraje o nový mobil Xiaomi 12T 5G, bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 3 a chytrý náramek Smart Band 6 NFC. Stačí jen kliknout na banner, který se po získání tarifu zobrazí v aplikaci Můj Vodafone, a zaregistrovat se do soutěže.

Pokud si zákazník Vodafonu pořídí jeden z neomezených tarifů, získá sluchátka Apple Airpods 2019 za 1 Kč. Ušetřit ale mohou i ti, kdo nejsou fanoušky zařízení s jablkem v logu. V nabídce je mnoho mobilních telefonů, tabletů či hodinek eSIM/SIM, televizorů, herních konzolí nebo notebooků, které lze získat se slevou až 5 000 korun.