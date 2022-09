Nabídky zařízení u operátorů v září: Slevy na Samsung i Apple, levné novinky a sluchátka za 1 Kč

U T-Mobilu se tento měsíc zaměřili na tarifní dotace. Zákazníci si budou moci zakoupit novinky Samsung Galaxy Z Fold4 a Samsung Galaxy Z Flip4 s tarifní dotaci až do výše 7 000 Kč. Model Galaxy Z Flip4 tak bude dostupný již od 15 499 Kč s tarifem Neomezeně 5G XL s výhodou. Zákazníci využívající nákupy přes e-shop nebo aplikaci se mohou těšit na model Galaxy A13 32 GB , který bude k dostání za jednu korunu s tarifem 8 GB Plus s výhodou.

Dále v nabídce nově registrujeme Honor 70 5G se 128 a 256 GB paměti za ceny 13 489, resp. 14 489 Kč. Snad se O2 více předvede příští měsíc, kdy už by se do nabídky měly probojovat zářijové novinky.

Vodafone

S koncem prázdnin se v nabídce Vodafonu objevilo hned několik hardwarových novinek. Jednou z nich je telefon Samsung Galaxy A04s za 4 177 Kč. Nabídka se rozrostla také o novou barevnou variantu Xiaomi Redmi 9AT – telefon nyní zákazníci pořídí i ve světle modrém provedení za 3 177 Kč. Již v průběhu srpna pak Vodafone zařadil Samsung Galaxy A23 5G s podporou rychlých dat 5G za 7 377 Kč.

Kromě nových modelů Vodafone v září nabízí několik akcí. Pokud si zákazník pořídí iPhone 13 společně s neomezeným tarifem, náleží mu sleva 4 000 Kč (finální cena telefonu po slevě tedy činí 17 801 Kč). Jako bonus k nákupu telefonu pak každý získá možnost nákupu Apple Airpods 2019 za 1 777 Kč oproti standardní ceně 4 970 Kč.

Při nákupu další zářijové novinky Honor 70 5G zákazníci dostanou jako dárek bezdrátová sluchátka Honor Earbuds 2 Lite v černé barvě za 1 Kč. Akce platí do 30. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob při objednávce přes e-shop a na vybraných prodejnách. Zákazníci, kteří si pořídí Motorolu Moto G62 5G do konce září, se mohou těšit na bezdrátová sluchátka Tactical Black Hawk StrikePods v černé barvě za 1 Kč.

I nadále platí tarifní dotace nebo akce s možností odevzdat starý mobil k recyklaci do 15. září a získat slevu na nákup nového přístroje do výše 2000 Kč.