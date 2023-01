Nabíjení vzduchem na CESu znovu ožívá. Po 7 letech vznikl standard, který zbaví hodinky adaptérů a kabelů

Trvalo to sedm let, než asociace AirFuel vydala specifikace standardu pro nabíjení zařízení vzduchem. Už v roce 2015 totiž vzniklo uskupení AirFuel, které spojilo dva samostatné subjekty Alliance for Wireless Power a Power Matter Alliance. A je zřejmě jen „shodou náhod“, že byl dnes oznámen standard Qi2 i standard AirFuel RF pro radiofrekvenční bezdrátové dobíjení vzduchem. Jedná se tak po dvou letech o další připomínku této nabíjecí technologie, která, např. u značky Xiaomi, stále zůstává jen v prototypové podobě.

Obě technologie se zdánlivě neliší, obě dokáží bezdrátově nabíjet mobilní zařízení. Ovšem, zatímco Qi2 vyžaduje co nejtěsnější spojení nabíječky a nabíjeného zařízení (ideálně pomocí magnetů), AirFuel RF funguje až na vzdálenost několika metrů! Nezáleží přitom na přesné pozici telefonu, jen na jeho vzdálenosti od zdroje nabíjení. Obě metody pro bezdrátové dobíjení jsou tedy vzájemně nekompatibilní.

Nejdříve pro IoT a pro nositelnosti

AirFuel RF se však bude, alespoň podle tiskové zprávy, primárně soustředit na eliminaci kabelového dobíjení zařízení segmentu IoT a nositelností. A to proto, že tato zařízení nepotřebují tak rychlé dobíjení, jako v případě výkonných telefonů s Androidem. Na veletrhu CES 2023 prezentují možnosti nabíjení vzduchem společnosti Energous a Atmosic, takže je idea dobíjení telefonu, které začne, jakmile vejdete do místnosti, stále bližší realitě. Ostatně AirFuel RF vychází z dřívější technologie WattUp, která se nedočkala komerčního využití.

Čeká nás sice stále ještě dlouhá cesta, ovšem standardizace formátu pro dobíjení vzduchem je důležitým krokem, bez něhož by další vývoj nebyl možný.

Vize bezdrátového nabíjení společnosti Energous:

Součástí aliance jsou i mobilní giganti Samsung, Huawei a Xiaomi. Pokud by tedy měla v budoucnu nastat revoluce v nabíjení smartphonů vzduchem, jako první ji můžeme očekávat od jednoho z těchto výrobců.

