Nabíjíte jen jednou za týden. Této novince pomáhá k nadstandardní výdrži rekordní kapacita baterie

Společnost Doogee začala s předobjednávkami svého nejnovějšího modelu Doogee V Max, který se zatím nejvíce přibližuje mobilnímu „ideálu krásy“. Zapomeňte na dobíjení každý den či obden, tenhle „drobeček“ má tak velkou baterii, že při průměrném využívání bude potřebovat dobít jednou za šest až deset dní! Ano, rekordní výdrž není dána žádnou světobornou optimalizací, ale spíše „brutální silou“. Součástí telefonu je totiž gigantická baterie o kapacitě 22 000 mAh. A to je kapacita, kterou nemají ani mnohé powerbanky.

Základní rychlost dobíjení by znamenala, že bude muset telefon viset na šňůře půl dne, výrobce však naštěstí telefonu přidal 33W rychlé dobíjení. Obří baterie znamená i to, že se nejedná o žádného drobečka. Zvláště tloušťka téměř tří centimetrů může u někoho vyvolávat rozpaky, hmotnost Doogee raději ani neuvádí. Čelní stranu vyplňuje 6,58" IPS displej s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, na zádech můžete čekat 108Mpx hlavní snímač, 20MPx kamerku pro noční vidění a 16Mpx širokáč.



Kompletní specifikace odolného Doogee V Max

Výkon obstarává čipsetu Mediatek Dimensity 1080 s 12GB RAM, kterou můžete rozšířit 8GB virtuální pamětí. Ta se přitom „ukousne “ z interního 256GB úložiště UFS 3.1. A kdybyste snad měli prostoru málo, je tu ještě slot až pro 2TB microSD karty. Samotná baterie zvládne reverzně nabíjet jiná zařízení (podobně jako powerbanka), díky NFC bezkontaktně zaplatíte.

A pak je tu ještě Wi-Fi 6 nebo dvoupásmová GPS. Na bocích kovového rámu telefonu najdete akční tlačítko, jehož funkci si můžete upravit, a také čtečku otisků prstů. Za zmínku stojí i podpora High-Res Audia, kterou u stereo reproduktorů zaručila JAA (Japan Audio Association).

Zvýšená odolnost je samozřejmostí

Kdysi by to byla vlastnost telefonu číslo jedna, dnes se však musí výrobci ohánět daleko zajímavějšími funkcemi. Řeč je samozřejmě o zvýšené odolnosti, kterou novinka splňuje do puntíku. Čekejte odolnost IP68/IP69 zkombinovanou se standardem MIL-STD810H. Telefon dokáže pracovat v teplotním rozsahu -55 až +70 °C, za zmínku jsou i jeho vyztužené rohy, byť výrobce explicitně neuvádí žádnou odolnost vůči pádům a nárazům. Displej kryje sklo Gorilla Glass neznámé generace.

V robustním smartphonu se skvělou výdrží na jedno nabití běží operační systém Android 12. Není však jasné, kolik aktualizací systému telefon obdrží, ani to, jak často do telefonu přistanou aktualizace zabezpečení. Odolná novinka se začne prodávat 13. února, v rámci předobjednávek je její cena stanovena na 559,99 dolarů, což dělá i s daní necelých 15 tisíc korun.

Představení Doogee V Max:

Zdroj: Doogeemall