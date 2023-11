Tyto aplikace byly vyhodnoceny jako nejlepší pro iOS a Android. Některé z nich možná neznáte

Apple a Google shodně vyhlásili nejlepší aplikace na svých mobilních aplikačních obchodech. V případě App Store Awards 2023 se jednalo o 14 oceněných aplikací a her, jak pro iPhony a iPady, tak i pro platformu Mac. Ocenění Google Play Best of 2023 se zase týká několika desítek aplikací různých kategorií, které jsou určeny pro telefony, hodinky, ale i pro tablety, Google TV a automobily. Vítězové kategorií mohou sloužit i jako inspirace na nový, a pro vás třeba dosud neznámý, aplikační obsah.

Obě platformy se shodly jen na jediném stejném výsledku. Nejlepší mobilní hrou se na Androidu i iOS stalo Honkai: Star Rail. U všech níže vypsaných vítězů vždy přidáváme odkaz ke stažené do odpovídajícího aplikačního obchodu.

App Store Awards 2023

Aplikace ocenil 14 aplikací od téměř 40 vývojářů a současně vypozoroval trend, kterým v roce 2023 byla generativní umělá inteligence. Ta je podle Applu zatím „v plenkách“, je ale vidět, že si vývojáři hledají různé cestičky, jak ji využít ve svých hrách a aplikacích.



Nejlepší hrou pro iPhony se v letošním roce stala Honkai: Star Rail

Google Play Best of 2023

Google ocenil aplikace a hry pro různé typy zařízení, od smartphonů přes hodinky až pro Google TV a Automobily. Mimo to ohodnotil i nejlepší knihy, které nabízí na Google Play a přidal i nové kategorie „Nejlepší s umělou inteligencí“, „Nejlepší hra pro dobrou věc“, „Nejlepší Multi–device aplikace a hra“ a „Nejlepší hra z Google Play na PC“.



ChatGPT je podle výběru uživatelů nejlepší aplikací na Google Play za rok 2023

Následují vítězové hodnotících kategorií u aplikací:

Následují vítězové hodnotících kategorií u her:

Zdroj: Apple, Google