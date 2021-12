Nad 3,5mm jackem se smráká. Sluchátkový konektor příští rok nejspíš zmizí i z levných telefonů

Ze smartphonů zmizí 3,5mm jack, a to je hotová věc. Záleží jen na tom, kdy se tak stane. Prvním telefonem bez audiokonektoru byl ultratenký Oppo Finder z roku 2012, který však o pár let předběhl dobu. Mizení univerzálního sluchátkového jacku ve velkém započal až Apple s iPhonem 7, v roce 2019 se k němu přidal i Samsung s řadou Galaxy Note10. A to byl pro mnohé další výrobce signál k tomu, že se nejedná jen o krok stranou, ale o nastupující trend.

Až dosud byl chybějící jack znakem těch nejvybavenějších telefonů, ovšem uniklé rendery chystaného Galaxy A53 od Samsungu či Pixelu 6a naznačují, že o 3,5mm jack brzy přijde i střední třída. A pokud o konektor přijde „mainstream“, budou zcela jistě záhy následovat i ty nejlevnější telefony. Je to jen otázka času.

Konec jacku měl prošlápnout cestu sluchátkům do USB-C, ovšem nestalo se tak. Chybějící kabely, které se jinak při poslechu hudby neustále zamotávaly, pomohly k masivní expanzi zcela bezdrátových sluchátek. Ty sice byly na trhu již dříve, ovšem až odstranění problémů s konektivitou, výdrží a kvalitou zvukového výstupu daly bezdrátovému poslechu hudby z mobilu zelenou. Díky tomu se aktuálně těší velké popularitě Apple AirPods či Galaxy Buds. A to v době, kdy ze základních krabiček zmizela, nejen nabíječka, ale i drátová sluchátka.

Kdy z mobilů nadobro zmizí 3,5mm jack?

Úplný konec sluchátkového konektoru je blízko. Jakmile bude cena přibalených bezdrátových sluchátek, při zachování slušné zvukové kvality i výdrže baterie, dostatečně nízká, bude to pro kabelová sluchátka znamenat konec. A nic nezachrání ani iniciativy jednotlivých států, které už teď uvolňují svá striktní pravidla. Konkrétně ve Francii bylo až donedávna nutné do základní krabice přibalit sluchátka, a to kvůli eliminaci elektromagnetického záření při volání s telefonem u ucha. EU však přibalené příslušenství vidí jako „elektronický odpad“, takže už brzy budou mít mobilní výrobci ve Francii zcela volnou ruku.

A proč vlastně přibalovat sluchátka do krabičky k telefonu, když si je zákazníci ochotně přikoupí? Za koncem sluchátkového jacku můžeme vidět i byznys. Výrobci si dalším produktem k mobilu, který „prostě musíte mít“ zase o něco navýší zisky. Když v tom budou namočeni všichni, nebude to vypadat nijak podezřele, než kdyby tento přístup praktikovali dva nebo tři výrobci na trhu.

Samsung si v roce 2019 utahoval z chybějícího jacku u iPhonů:

Uživatelé „prémiových“ smartphonů se na bezdrátová sluchátka „přeučili“ poměrně snadno. Stačilo uvést, že se do tak tenkých těl s exkluzivním designem jack prostě nevešel, a uživatelé to spolkli i s navijákem. V příštím roce nás čeká obdobný postup u střední třídy, a možná budou stačit další dva roky a jack zmizí z telefonů nadobro. Pro výrobce to totiž nebude „finančně únosné“. Proč k telefonu automaticky přibalit kabelová sluchátka za dva dolary, když si mohou uživatelé koupit bezdrátová sluchátka, která stojí 50× více?