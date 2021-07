Nadělte si špičková sluchátka s ANC. Startují předobjednávky Sony Xperia 1 III

Čekání na topmodel Sony Xperia 1 III 5G je konečně u konce. Do Česka brzy dorazí multimediálně našlapaný smartphone s periskopickým objektivem, který nabídne hned dvě různé úrovně zoomu. 4K OLED displej se 120Hz obnovovací frekvenci kryje sklo Gorilla Glass Victus. Na těle dále najdeme sterereproduktory s efektem prostorového audia, do útrob se schová 4 500mAh baterie s rychlým i bezdrátovým dobíjením. Výpočetní výkon obstará Snapdragon 888 5G s 12GB RAM, a ne, telefon rozhodně nebude levný...

Zatím nejvybavenější smartphone od Sony bude v Česku stát 33 999 Kč. Předobjednat si jej bude možné od 26. července do 22. srpna, den na to se telefon dostane i do běžného pultového prodeje. Pokud učiníte předobjednávku u vybraných partnerů (Sony center – Elvia pro, Sony center – Ellex gk, Alza, Electroworld, Mobil Pohotovost, Smarty, CZC, Datart, HuraMobil, Mall, TS Bohemia a iSpace), dostanete k telefonu zdarma sluchátka Sony WH-1000XM3 (recenze zde) s aktivním potlačením šumu v hodnotě 7 399 Kč. Akce platí do 22. srpna, resp. do vyprodání zásob.

Oficiální představení smartphonu Sony Xperia 1 III:

