Nadílka nových iPhonů dvakrát do roka? Apple chce představovat zvlášť levnější a skládací modely

Když se řekne Apple, stávající uživatelé nebo fanoušci značky s nadšením celý rok vyhlížejí podzimní premiéru nových iPhonů. Apple se však chystá k bezprecedentní změně. Podle zdrojů chce rozdělit premiéry iPhonů do dvou velkých představovacích akcí. První proběhne na podzim, druhá na jaře následujícího roku, a v tomto trendu chce Apple začít už příští rok s řadou iPhone 18.



Kvůli pravidelně vydávanému iPhonu e, iPhonu Air a očekávanému skládacímu iPhonu má Apple rozdělit jednu stávající Keynote do dvou samostatných akcí. Jedna proběhne na podzim, druhá na jaře

Zatímco pro některé výrobce Androidů jsou dvě hlavní představovací akce jakýmsi nepsaným pravidlem, Apple měl své mobilní Keynote vždy (minimálně od dob iPhonu 5) jednou ročně na podzim, typicky v průběhu září nebo října. Rozdělení na dvě samostatné akce, které bude dělit zhruba půl roku, vlastně dává smysl. Apple zřejmě začne každý rok uvádět na trh i ořezanou verzi iPhonu (aktuálně tuto roli plní iPhone 16e), a příští rok má do jeho portfolia přibýt i skládací iPhone. Jde o tolik novinek, že by se mezi nimi mohly některé ztratit, respektive by v tom mohli mít potenciální zájemci o novinky s logem nakousnutého jablka dost slušný „guláš“.

Změna už příští rok na podzim

Podzimní termín bude vyhrazený pro nejvýše postavené modely, což bude typicky iPhone Pro, iPhone Pro Max a budoucí skládací iPhone. Jarní termín zase s odstupem času připadne základním modelům iPhone, iPhone Slim a iPhone e. Letos na podzim by se však na stávajícím schématu čtyř mobilních novinek nemělo nic měnit. Příští rok se však v podzimním termínu očekává premiéra iPhonu 18 Pro, iPhonu 18 Pro Max a skládacího iPhonu. Zbylé modely, konkrétně iPhone 18, iPhone 18 Air a iPhone 18e, mají být oznámeny s půlročním zpožděním na jaře roku 2027.

Dřívější telefony řady iPhone SE byly ostatně oznamovány v březnu nebo v dubnu, aktuální iPhone 16e byl představen letos v únoru. Právě v některém z těchto tří měsíců očekáváme nový termín budoucích premiér základních iPhonů. A dá se říci, že tím Apple prakticky oddělí dvě skupiny uživatelů iPhonů. První akcí bude cílit jen na ty, kteří chtějí za každou cenu nejvybavenější a nejdražší iPhony, a samostatně bude prezentovat i mobilní novinky pro ty, kteří nepotřebují největší výkon a funkce, ale mnohem více dají na konečnou cenu telefonu.