Nadměrné používání smartphonů může mít vliv na počet mužských spermií, tvrdí vědci

Švýcarská univerzita UNIGE ve spolupráci s institutem Swiss TPH publikovala studii, ze které vyplývá, že používání telefonů ovlivňuje počet a kvalitu mužských spermií. Jedná se tak o vůbec první velkoformátovou studii svého druhu, na které výzkumný tým pracoval 13 let, konkrétně od roku 2005. Dnes tak máme vůbec první představu o tom, jak mužskou plodnost ovlivňovaly a v některých případech stále ovlivňují smartphony. Poměrně překvapivě však nejhůře už bylo, u současných 4G a 5G telefonů už nejsou rizika tak výrazná, jako dříve.



Patříte mezi většinu? 85 % účastníku studie nosila smartphone v zadní kapse u kalhot

Studie se účastnilo 2 886 mužů ze Švýcarska ve věku 18 až 22 let, kteří docházeli do vojenských branných středisek. Mohli vybrat, zda budou svůj telefon nosit v přední kapse u kalhot, v kapse košile, v pouzdru na pásku nebo kdekoliv jinde, ovšem 85 % z nich nosilo telefon v zadní kapse u kalhot. Ti, kdo používali telefon jednou až pětkrát denně nebo méně, než jednou do týdne, měli daleko větší počet spermií než ti, kteří telefon používali 20× denně či ještě více. Tato skupina měla až o pětinu nižší počet spermií než ti, kteří telefon používali jen sporadicky.

Za vše může podle všeho radiofrekvenční vyzařování telefonů, kterému jsme vystaveni dnes a denně. U smartphonů jej známe pod zkratkou SAR (Specific Absorption Rate), který udává míru ozáření na lidské tělo a na hlavu v jednotce Watt na kg lidské váhy. Ze studie dokonce vychází i jedno pozitivní zjištění, a to, že nejhůře už bylo. Nejvýraznější dopad na kvalitu mužských spermií měly 2G a 3G telefony (v letech 2005 - 2007). U moderních 4G a 5G smartphonů už nejsou dopady na spermie až tak výrazné, i díky tomu, že telefony už tak výrazně nevyzařují.

Nedělejme předčasné závěry

Zatímco dříve byla debata nad možným ovlivněním plodnosti jen teoretická, teď už máme v rukou první důkazy. Experti však upozorňují, že kvůli výsledkům studie nelze dělat předčasné závěry, ani nemusí uživatelé nijak měnit svůj životní styl. Lékaři uvádějí, že i menší počet spermií nemusí nutně souviset se snížením plodnosti. Navíc v rámci studie nešel vliv smartphonů úplně přesně oddělit od ostatních bezdrátových sítí, kterými jsme každý den vystaveni. Vliv na počet spermií může mít i únava nebo stres, což jsou atributy, které v rámci studie nelze vyloučit. A nijak přesně nelze popsat ani vzdálenost od telefonu, který nebyl používán. Byl na stole, v jiné místnosti nebo v noci přímo u postele?

U spermií jsou navíc i další sledované parametry, jejichž vazbu na používání smartphonů studie nesledovala. Přesto asi stojí za to si říci, že pokud plánujete početí, rozhodně nic nezkazíte tím, když si budete telefon držet dále od těla...

Zdroj: Unige