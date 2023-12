Nadšení z modrých bublin trvalo jen krátce. Apple vystavil stopku službě Beeper Mini, a vysvětlil proč

Souboj zelených a modrých bublin, tj. Androidu a iOS, bude pokračovat i nadále. Unikátní služba Beeper Mini, která se dostala na svět teprve před pár dny, přestala v průběhu víkendu fungovat. Prsty v tom má Apple, který odhalil „zadní vrátka“, která tato služba využívala, a je aplikace nepoužitelná. Prakticky to však dokazuje to, co jsme čekali už dříve. Jakékoliv nestandardní řešení pro propojení zpráv z iOS a Androidu bude prakticky neustále závislé na úpravách aplikace. Když Apple něco upraví, bude muset Beeper Mini hned reagovat. A to se zatím nedaří úplně podle plánu...



Beeper zamaskoval Androidy tak, že v konverzacích dostaly klasické modré bubliny. Jenže, Applu se to nelíbilo, a tak znemožnil její další fungování

Apple vydal prohlášení, ve kterém prakticky potvrdil, že softwarovými úpravami na své straně zablokoval funkci některých nestandardních aplikací. Apple se konkrétně vyjádřil takto: „Ve společnosti Applu vytváříme naše produkty a služby pomocí špičkových technologií ochrany soukromí a zabezpečení, které jsou navrženy tak, aby měli uživatelé kontrolu nad svými daty a uchovávali své osobní údaje v bezpečí. Podnikli jsme kroky k ochraně uživatelů zablokováním přístupů, které zneužívaly falešné přihlašovací údaje pro přístup k iMessage. Představovaly značná rizika pro bezpečnost a soukromí uživatelů, včetně potenciálního prozrazení metadat a zpřístupnění nechtěných zpráv, spamu a phisingových útoků. V budoucnu budeme pokračovat v aktualizacích, abychom chránili naše uživatele“.

A, zatímco půvdní aplikace Beeper využívala serverové farmy s Macy, v nichž bylo vzdáleně přihlášeno vaše Apple ID, u Beeperu Mini vývojáři hovořili o přímé konektivitě se servery Applu bez jakéhokoliv prostředníka. U této aplikace bylo navíc přihlášení k Apple ID čistě dobrovolné. Americký gigant však viděl tuto mobilní aplikaci jako hrozbu, a tak veškeré cestičky pro její fungování, alespoň za současného stavu, zahradil. I to dokazuje, že je pro něj služba iMessage natolik důležitá, že si ji nenechá jen tak vzít.

Proč alternativní řešení nemají šanci

Za aplikací Beeper Mini stojí Eric Migicovsky, který v minulosti úspěšně vybudoval hodinkovou značku Pebble. V reakci na vyjádření Applu zmínil snahy o maximální bezpečnost uživatelů iMessage. Ten totiž zatrhl možnost používání aplikace Beeper Mini, jenže za současného stavu nutí Apple při textové komunikaci s Androidy využívat nezabezpečené SMS zprávy. Eric Migicovsky na Twitteru uvedl, že se celý vývojářský tým snaží aplikaci opět zprovoznit, jinými slovy hledají jiné možnosti, jak se „polooficiálně“ napojit na iMessage.

Celé nám to však připadá jako hra kočky s myší. I když by aplikace Beeper Mini začala zase fungovat, zřejmě je opět jen otázkou času, než Apple zasáhne, a historie se bude opět opakovat. Přesně proto alternativní řešení nemají z dlouhodobého hlediska šanci. Jedinou možností je oficiální spolupráce mezi Applem a Googlem, což bude v příštím roce v režii RCS. Jenže, Androidy budou v iMessage stále používat zelené bubliny, a právě tuto „nespravedlnost“ chce narovnat Beeper Mini. A současně z toho chce získat i pár dolarů...

Poslední verze fungovala tři dny, zadaří se vývojářům aplikace nachytat Apple na švestkách po delší dobu? A pokud se bude situace opakovat, neomrzí podobné výpadky uživatele služby? Někdy je možná jistější poslat na iPhone textovku, než nevědět, zda zpráva dorazila, nebo se ztratila v éteru...

Via Phonearena, Eric Migicovsky