Nadstavba ColorOS 13. Smartphony značky Oppo vyhlíží Android 13 se spoustou vychytávek

Oppo představilo globální variantu nadstavby ColorOS 13, kterou už brzy nasadí ve svých smartphonech. Jedná se o prostředí, které bude postaveno nad Androidem 13, a to s celou řadou vychytávek. Nadstavba podle výrobce využívá „akvamorfní“ design, což můžeme do lidského jazyka přeložit do zakulacených rohů uživatelského rozhraní a widgetů. Ikony tak budou na první pohled vypadat lépe, což se týká i prostředí, které pojalo designovou linii Material You. Adaptivní layout se pak co nejvíce přizpůsobí orientaci zařízení a velikosti displeje.

Na Always On displeji si nově zobrazíte animovaná bitmoji nebo detaily o přehrávané skladbě, a to ve Spotify či v hudebním přehrávači od výrobce. Na AOD displeji může u špičkových telefonů padat framerate až na 1 Hz, takže telefony oproti minulé verzi ColorOS ušetří až 30 % energie. Oppo navíc v rámci soukromí monitoruje kdy, kde, a kolikrát byl váš telefon odemknutý.



Takto vypadá nová verze nadstavby ColorOS

V rámci prostředí Oppo vylepšilo domovskou obrazovku, na které se objevuje, po vzoru Nothing Phone (1), tzv. rozšířená složka. Tu můžete zvětšit pro snadný přístup k aplikacím, které sdružuje. Nová verze nadstavby dokonce dokáže automaticky rozpixelovat obrázky a jména, pokud pořídíte screenshot textové komunikace. Těšit se můžeme i na vylepšenou technologii Multi-screen Connect, která slouží pro propojení displeje smartphonu a počítače s Windows. Příchozí hovor může na displeji ozdobit animovaný avatar alias Omoji, součástí ColorOS 13 je však i spousta menších změn a drobnějších inovací.

Nadstavba ColorOS 13 od Oppo:

Oppo zahájí aktualizaci na ColorOS 13 v následujících týdnech, a výrobce má v plánu do konce letošního roku aktualizovat 35 zařízení. Na update se mohou těšit v šedesáti zemích a regionech světa, přičemž update pokryje 16 milionovou uživatelskou základnu. Aktualizace budou zahájeny již v průběhu srpna a potrvají až do první poloviny příštího roku.

Z telefonů, které se nabízí v Česku, můžeme z harmonogramu vybrat: