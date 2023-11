Nafukovací pončo, z nějž vznikne houpací síť. Lenovo nastínilo módu, která má vzít ohled na tablety

Mobilní značky čas od času spolupracují v módními designéry. Někdy se to podaří, jindy si obě strany vyberou „slabší chvilku“. To je ostatně i případ módní kolekce Tab Wear Collection, na které značky spolupracovala s návrháři RANRA, Kit Wan Studios. Cílem bylo vytvořit „módu pro pohodlné nošení a používání tabletu“. A hádáte správně, dopadlo to hodně kuriózně...



Lenovo ukázalo tři módní koncepty, jak spojit oděvy a tablety. Použitelný nám připadá jen první model, ostatní dva jsou velkými kuriozitami...

Lenovo zadalo práci každému ze zmíněných studií a výsledkem jsou tři koncepty módy, které do sebe měla v libovolné formě zakomponovat tablet. Lenovo chtělo lidem nabídnout „vlastní soukromý čas na tabletu“, ale mimo domov. První novinkou je bunda se zabudovanou kapsou pro tablet, která má šňůrku za krk, která vám bude držet tablet v lehce nakloněné poloze. Současně jej odlehčí v rukou při používání, např. ve stoji nebo za chůze. Tento koncept vypadá jako nejnormálnější ze všech.

Druhou novinku však za běžný oděv rozhodně nezaměníte. Jedná se cyberpunkový modulární „exo-skeleton“ či „brnění“. Konkrétně o ztvárnění obleku, jehož součástí jsou popruhy, do nichž se při přenášení a používání může umístit tablet. Má i spoustu kapes se železnými doplňky, cvoky a hroty, takže není zaručeno, že nošení tohoto oděvu přežijete bez úhony. Třetím konceptem je dámské oversize pončo, které má na břiše kapsu pro tablet. Může se nafouknout a přetransformovat v houpací síť a samostatnou deku na přikrytí...

Představovací video Lenovo Tab Wear Collection:

...nevím, jak vás, ale mě tato tabletová móda rozhodně nepřesvědčila. Odteď budu tablet daleko raději nosit v tašce na rameno, a to v samostatné přihrádce hned vedle notebooku. Nebo si snad myslíte, že mají tyto experimenty šanci na úspěch?

Zdroj: Lenovo