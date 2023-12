Nahoru i dolů po jablečné dráze. Tohle jsou největší úspěchy i přešlapy Applu za uplynulý rok

Co se povedlo: 1. Přechod iPhonů na USB-C Přestože byl Apple jedním z prvních výrobců, který už v roce 2015 přinesl na trh nějaký produkt s USB-C konektorem, konkrétně šlo tehdy o 12“ MacBook, tak u chytrých telefonů se na přechod čekalo dalších 8 let. Až letos v roce 2023 jsme se tak konečně dočkali kompletního přechodu iPhonů na USB-C konektor, který je už několik let konkurence s Androidem naprosto běžnou součástí.

Nové iPhony 15 a 15 Pro přišly s USB-C konektorem. Postupně se tak Applu podařilo na tento konektor převést většinu klíčových produktů, včetně MacBooků, iPadů či sluchátek AirPods Pro. Důvod proč Apple v jednom směrem byl mezi prvními, kdo s konektorem přišel u počítačů, ale zároveň posledním u smartphonů je to, že jen pár let před příchodem USB-C si sám vyvinul vlastní konektor Lightning. Díky velkému množství prodaných iPhonů a k tomu navázanému příslušenství tak nebyl u telefon přechod na USB-C tak snadný a znamenal by, že spousta doplňků by najednou uživatelům byla bez nakoupení redukce k ničemu. Navíc by bylo nutné rychle přijít s úplně novým příslušenstvím s tímto konektorem. Apple tak zvolil pozvolnou cestu a začal USB-C portem osazovat všechny ostatní prodávané produkty, včetně celé řady MacBooků a poté iPadů. Zejména díky iPadům si předem vyzkoušel jak si s USB-C poradí systém iPadOS, naučil se přes USB-C používat externí úložiště a postupně si vytvořil i ekosystém svých doplňků od kabelů, USB-C adaptérů, drátových sluchátek. Na USB-C se u Applu adaptovali i výrobci třetích stran. Přechodu USB-C na iPhonech už tak poslední roky nic nebránilo. Povinný USB-C konektor schválila i česká vláda. Známe datum, od kdy na jednotnou nabíječku musí přejít všichni Přesto tím hlavním rozhodujícím argumentem bylo až rozhodnutí Evropské komise, která v EU nařídila povinný přechod na USB-C už ke konci roku 2024. Apple tak nelenil a konektor u iPhonů, které jsou dodnes klíčovým produktem firmy zavedl už o rok dříve, což udělalo radost snad většině uživatelů a konečně po 16 letech od příchodu prvního iPhonu skončila nutnost řešit konektor mezi iPhony a Androidy. Profíci navíc díky USB-C konečně mohou natáčet video i na externí úložiště.

Co se povedlo: 2. Vision Pro jako nový start mixované reality Přestože byla virtuální a rozšířená realita populární hlavně v předchozí dekádě, Apple se rozhodl, že až teď technologie dospěla natolik, aby představil úplně nový produkt - brýle Vision Pro. Brýle kombinují rozšířenou i virtuální realitu a Apple na to šel tak trochu po svém a pokusil se dotáhnout detaily, které u jiných řešení nebyly tak intuitivní, jako například ovládání.

Apple Vision Pro jsou první chytré brýle pro rozšířenou a virtuální realitu od Applu. První generace však bude poměrně drahá, zákazníky vyjde na 3 500 dolarů (80 tisíc Kč). S Vision Pro totiž nepotřebujete žádné ovladače, ale vše se ovládá vašima očima a rukama, tedy tím, co je každému vlastní a zvládne s tím produkt intuitivně ovládat. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. mixovanou realitu, tedy kombinaci rozšířené i virtuální reality, tak Apple myslel i na sociální aspekt, aby produkt uživatele úplně neodstřihl od reality. Díky soustavě kamer tak dokáže uživateli v případě potřeby ukázat pohled ven a zároveň lidem okolo vás promítnout váš obličej, aby viděli, kdy je vidíte a mohou s vámi komunikovat. Prý to bude další revoluce! Brýle Apple Vision Pro vypadají fantasticky, ale vadí nám cena a kabel Co se Applu povedlo je zde také hardwarová výbava. Brýle jsou prošpikované haldou senzorů a také prvotřídním obrazem díky vysokému rozlišení 4K pro každé oko. Zároveň ale brýle jsou samostatným počítačem, který pohání dvojice čipů Apple M2 a R1. Jeden známe z výkonných MacBooků a zajišťuje výpočetní úkony, zatímco druhý se stará o výpočty spojené s virtuální a rozšířenou realitou. Celý produkt je působivou demonstrací moderních technologií, která má Apple posunout do nového odvětví a letos rozhodně i namlsala případné investory. Jinak by firmě určitě více vyčítali, že se narozdíl od jiných tolik neprosazuje v raketově rostoucím odvětví AI. Vision Pro však zatím nejsou na trhu a do prodeje přijdou až začátkem roku 2024. Až budoucnost tedy ukáže, jak moc se tato novinka Applu povedla. Představení brýlí Apple Vision Pro:

Co se povedlo: 3. První 3nm čipy na trhu Přestože Apple není čipová společnost a jejím hlavním byznysem je prodeje spotřební elektroniky či služeb v roce 2023 se jí povedl husarský kousek i v čipovém odvětví. Jako první na trhu totiž přišla hned s několika čipy s nejmodernější 3nm architekturou, která opět posouvá množství tranzistorů osazených na čipu a samozřejmě přináší ještě větší výkon při vyšší úspoře energie.

Jak čip A17 Pro tak celá řada čipů M3 je jako první na světě nabízí moderní 3nm architekturu. Prvním 3nm čipem, který Apple uvedl byl čip A17 Pro v nejnovějších iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max. Jen pár týdnů po něm pak přišla celá nová řada čipů Apple M3, M3 Pro a M3 Max, která zavítala do nové řady Macbooků Pro a 24“ iMaců. Navíc je jen otázkou času, kdy se některé z čipů podívají i do dalších zařízení jako jsou iPady Pro či MacBooky Air. Výhodou firmy je i v tom, že produkty s těmito novými čipy dokázala velmi rychle uvést i na trh, takže jsou jsou všechny několik týdnů v prodeji, zatímco nikdo jiný na světě 3nm čipy ve smartphonech ani počítačích nepoužívá. Důvodem je exkluzivní dohoda s čipovým výrobcem TSMC, u kterého si Apple údajně objednal tolik čipů, že si vykoupil veškeré výrobní kapacity firmy na několik měsíců. Díky tomu je tak Apple jediným výrobcem pro kterého TSMC aktuálně 3nm čipy vyrábí. Přestože tedy Apple sám žádné čipy nevyrábí, paradoxně se tak dočasně stal lídrem s nejmodernějšími čipy na trhu.

Co se povedlo: 4. Dosud největší MacBook Air Překvapením roku 2023 bylo představení zcela nového MacBooku Air s úhlopříčkou 15,3“. Jedná se tak dosud největší model Air, který Apple v historii tohoto produktu uvedl. Do té doby se Airy vyráběly pouze s úhlopříčkou kolem 13“ případně dříve i 11“. Apple tak přinesl něco, po čem spousta uživatelů volala. Laptop základní řady pro běžné uživatele, ale s větší obrazovkou vhodnou pro pohodlnou práci.

Apple v roce 2023 poprvé představil 15" MacBook Air. Počítač je navíc naprosto nekompromisní po stránce výbavy a stejně jako jeho menší 13,6“ sourozenec nabízí výkonný čip Apple M2. Stejný zůstal také design i vše podstatné, jen se počítač velikostně zvětšil. Jedinou změnou je, že díky většímu prostoru mohl Apple do počítače umístit rovnou šest repráčků místo čtyř u menšího modelu. Cenově jej Apple umístil přesně mezi menší Airy a řadu Pro. Počítač si tak velmi rychle vysloužil pozitivní reakce zákazníků i recenzentů, a to i u nás v redakci. Představení 15" MacBooku Air:

Co se povedlo: 5. První uhlíkově neutrální produkt O ekologické misi dnešních technologických firem si každý může myslet, co chce, v každém případě jde o trend, kterého se drží spousta velkých výrobců elektroniky. Slova jako udržitelnost či uhlíková neutralita se stávají běžnou součástí keynote, ať už si to zákazník přebere jakkoliv. Applu však letos nejde upřít velký milník, který má vliv i na samotné uživatele.

Apple Watch Series 9 jsou prvním uhlíkově neutrálním produktem společnosti. Nové Apple Watch Series 9 jsou totiž historicky prvním produktem Applu, který je uhlíkově neutrální. Produkt totiž využívá jednak recyklované materiály, ale dopomáhá ke snížení emisí i 100% využitím obnovitelných energií při výrobě a také omezením letecké dopravy. Více než polovina všech těchto hodinek je totiž dopravována jiným (ekologičtějším) způsobem dopravy. Zbylé emise pak Apple kompenzuje investicí do projektů prospěšných pro přírodu. Přestože jde primárně o hraní s čísly, tak aby to zapadlo Applu do jeho PR a mohl se na produktem chlubit udržitelným logem, je rozhodně na místě podobné aktivity ocenit. Obzvláště, když se firmě v do jeho plánu stát se uhlíkově neutrální společností do roku 2030 daří zapojovat i partnery ve výrobním řetězci. To, že firma dokáže masově vyrábět nějaký produkt s ohledem na přírodu sice spousta zákazníků neocení, ale rozhodně je to velký úspěch, který by mohl spoustu firem inspirovat. Plán 2030 aneb vtipné video, jak Apple navštívila Matka příroda:

Co se povedlo: 6. Nejhodnotnější firma světa a nový rekord Popularita produktů je jedna věc, ale druhá věc je na nich umět vydělat, což se Applu dlouhodobě daří. Například u smartphonů si firma dlouhodobě bere většinu zisků celého trhu. Kromě toho se jí však daří vydělávat i na ostatních produktech a letos firmě konečně významně rostou i tržby ze služeb. Společnost tak letos opět upevnila svou pozici nejhodnotnější společnosti světa. Kolem vrcholu se v poslední době hýbe i hodnota akcií společnosti: Track all markets on TradingView V červnu roku tak jako první společnost světa dokázala překonat tržní kapitalizaci neuvěřitelných 3 bilionů dolarů. Firma už si na tuto hodnotu krátce sáhla už předchozím roce, ale tehdy se jí nepodařilo udržet do konce obchodního dne a hodnota firmy pak opět začala klesat. Až letos si tak firma tuto hodnotu dokázala trvale udržet. Jedná se přitom o trojnásobnou hodnotu, než jakou firma měla v roce 2018. Aktuálně Applu nejvíce šlape na paty Microsoft s tržní kapitalizací 2,8 bilionů dolarů.

Co se nepovedlo: I. Zákaz prodeje Apple Watch v USA Navzdory tomu, že Apple umí vyrábět populární produkty, na pozadí vždy stojí spousta práce, roky vývoje a také hromada patentů. Právě některé z nich se Applu v roce 2023 staly osudnými a vedly pro Apple k bezprecedentní situaci. V prosinci totiž byl nucen stáhnout z prodeje v USA své nejnovější hodinky Apple Watch Series 9 a Ultra 2.

Nejnovější Apple Watch Series 9 a Ultra 2 už si v USA nekoupíte. Oranžový nápis hlásí aktuální nedostupnost hodinek. Na vině stojí patentové spory týkající se technologie pulzního oxymetru, který tyto zmíněné hodinky využívají k měření obsahu kyslíku v krvi. Spor zde s Applem vede americká společnost Masimo, která se zabývá zdravotnickými technologiemi a často i vývojem neinvazivních řešení měření zdravotních dat u lidí. Jak ukázalo rozhodnutí Komise pro mezinárodní obchod USA, dvojice patentů Applu porušovala patenty společnosti Masimo a orgány tak donutili Apple produkty stáhnout. Stopka, která nemá obdoby. Apple doma zastavil prodej hodinek Apple Watch. Kvůli měření kyslíku v krvi Vzhledem k tomu, že se zákaz prodeje týká pouze nejnovějších produktů, tedy pro Apple aktuálně těch nejzásadnějších, tak firma oznámila, že podnikne nutné kroky k tomu, aby zmíněné hodinky mohla vrátit zpět na americký trh. Nutné podotknout, že v jiných zemích mimo USA se hodinky mohou prodávat normálně dál.

Co se nepovedlo: II. Malá paměť u MacBooků a drahé příplatky Od příchodu počítačů s procesory Apple Silicon lze vidět velkou chválu co se týče výkonu a kvalit čipů od Applu. Vlastní řešení, kdy si firma čipy optimalizuje sama podle potřeb daných zařízení má však ale i nevýhodu v podobě malé rozšiřitelnosti. Vše je totiž napevno připájené přímo na desce a co si zákazník vybere s tím si bude muset vystačit.

Počítač pro profesionály podle Applu startuje s úsměvnými 8 GB operační (jednotné) paměti. Kdo chce víc, tak si absurdně připlatí. Toto jsme v roce 2023 nečekali, obzvlášť ne u řady MacBook Pro. Toho Apple rád využívá a často za rozumné peníze nabízí jen nějaký základ a za případná vylepšení si nechává slušně připlatit tisíce až malé desetitisíce korun. Na druhou stranu základní konfigurace ve většině případů běžnému uživateli postačí a tak tato strategie Applu už roky prochází. Letos však s novým 14“ MacBookem Pro poměrně přešlápl. Přestože, jde o produkt z vyšší třídy, který už svým názvem cílí na profesionály, Apple u něj překvapivě zachoval pouhých 8 GB jednotné paměti, navzdory tomu, že počítač stojí 50 tisíc korun. Takto malá porce operační paměti se dá možná odpustit v případě MacBooků Air, které cílí na běžné uživatele, ale nikoliv u řady Pro, kterou si zákazníci kupují kvůli vysokému výkonu pro náročnější práci. Ti, kteří to s prací myslí vážně si tak stejně připlatí dalších minimálně šílených 6 000 Kč za dvojnásobek či ještě více jednotné paměti.

Co se nepovedlo: III. Apple Pencil s USB-C a chaos s tužkami O nové tužce Apple Pencil s USB-C se rozhodně nedá říci, že by se přímo nepovedla, ale jednoznačně patří mezi nejpodivnější a nejrozporuplnější produkty Applu tohoto roku. Navíc jen dále navazuje na chaotické využití tužek Apple Pencil u iPadů. Ještě do loňského roku přitom bylo vše jednoduché. Existovaly pouze dvě tužky, základní s Lightningem pro iPad a bezdrátová Pencil 2. generace pro pokročilé iPady Air a Pro.

Apple Pencil s USB-C je sice konečně magnetický, ale bezdrátově jej nedobijete ani nespárujete. Na to si musíte sehnat USB-C kabel. Tužka, kterou uživatelé často používají právě na kreslení navíc přišla i citlivost na přítlak, kterou měla vždy i 1. generace. Pak ale do základního iPadu přišel USB-C konektor a základní tužka se stala nepoužitelná bez pořízení redukce pro dobíjení a párování. Celá chaotická situace trvala téměř rok, než letos Apple přišel s tužkou Apple Pencil s USB-C, která ani nenese žádné označení žádné generace a stojí v portfoliu úplně bokem. Chaotickou situaci tak příliš nevyřešila. Narozdíl od předchozích modelů se totiž nepřipojí bezdrátově ani neobsahuje konektor pro zastrčení do iPadu. Ke spárování a dobíjení vyžaduje USB-C kabel, který vám ovšem Apple ani nepřibalí v balení a je to navíc další věc na kterou u tužky při používání musíte myslet. Nový model Apple Pencil dostává USB-C konektor a bude dosud nejlevnější „tužkou“ od Applu Paradoxní je i seznam funkcí. Přestože je tužka magnetická a lze ji jako jiné tužky od Applu přichytit k iPadu, bezdrátově se nedobije. Zmizela zde dokonce i citlivost na přítlak, kterou dosud měly všechny tužky od Applu. Není zde ani funkce poklepání pro změnu nástrojů při kreslení. Jedná se tedy sice o nejuniverzálnější tužku, kterou připojíte ke všem iPadům s USB-C včetně modelů Air či Pro, paradoxně z ní ale budete nejvíce zmatení, jelikož ostatní tužky rovněž stále zůstaly v nabídce.

Apple udělal s tužkami Apple Pencil velký chaos. Celkově to tak Apple dopracoval do absurdně chaotické situace, kdy má na trhu tři tužky, přičemž tu nejlepší - Pencil 2. generace nepřipojíte k nejnovějšímu základnímu iPadu. K němu připojíte první generaci, ale jen s dokoupenou redukcí. Paradoxně vám, ale redukce nebude fungovat u nových modelů Air či Pro, i když mají tyto tablety stejný USB-C konektor. Nejnovější Apple Pencil s USB-C pak sice připojíte ke všem aktuálním iPadům, ale kabel pro spárování a nabíjení si musíte sehnat sami a pro změnu musíte oželet i chybějící funkce.