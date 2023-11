NameDrop jako skryté bezpečnostní riziko. Sdílení mezi iPhony se zapíná automaticky

Po aktualizaci iPhonů na iOS 17.1 z první poloviny listopadu do systému přibyla funkce NameDrop, která umožňuje sdílení kontaktních informací, když se dva iPhony (nebo Apple Watch s nejnovějším WatchOS) přiblíží k sobě. V rámci této akce dojde k přenesení osobních dat z jednoho iPhonu do druhého, konkrétně se jedná o obrázek, telefonní číslo, e-mailové adresy, apod. Spousta uživatelů iPhonů navíc netuší, že se tato funkce při updatu na iOS zapíná automaticky.



Takto vypadá notifikace funkce NameDrop. Levým tlačítkem přijmete kontaktní informace, pravým přijmete a také odešlete své vlastní údaje. Tato tlačítka však mají stejnou barvu, jsou vedle sebe a tedy velmi snadno zaměnitelná...

Policie v zámoří varuje uživatele iPhonů a zejména jejich děti, které používají iPhone, aby si funkci pokud možno deaktivovali. Zvláště u dětí může být toto rychlé sdílení osobních dat velké bezpečnostní riziko. Při přiblížení dvou iPhonů je sice nutné odeslání dat potvrdit dotykem na displej, buď na tlačítko „Jen přijmout“ nebo na „Sdílet“. V prvním případě přijmete kontaktní údaj druhé osoby, v případě druhém přijmete a současně pošlete i ten svůj aktuálně (či defaultně) vybraný. A obě tlačítka jsou hodně blízko vedle sebe...

Kdyby se funkce nezapínala sama...

Stačí chvilka nepozornosti, automatizovaný dotyk na obrazovku, a může být zaděláno na problém. Režim NameDrop se ukončí, jakmile se od sebe obě zařízení vzdálí nebo se jedno z nich před dokončením přenosu uzamkne. Možností, jak se bránít před možným zneužitím této služby, je tedy spousta. Přesto existují cestičky, které by mohli využít neznámé osoby, pokud by chtěly získat kontaktní údaje dítěte.

Za nás je zřejmě největším problémem minimální osvěta uživatelů a to, že se funkce zapne sama. V ideálním případě by měla být funkce vypnutá s tím, že by si ji aktivoval jen ten, kdo o ní má zájem. Jak funkci NameDrop vypnout? Přejděte do Nastavení – Obecné – AirDrop – Přiblížením zařízení k sobě.

Jak na iPhonu použít funkci NameDrop:

Zdroj: Facebook, wsbtv