Naplánujte si souhrn oznámení na Androidu. Samotný systém to neumí, potřebovat budete tuto aplikaci

Líbí se vám souhrny oznámení v iOS? Můžete je mít i na Androidu. Jenže, zatímco u iPhonů se jedná o systémové řešení, které omezí obsah notifikací, které vám systém zpřístupní až v předem naplánovaném souhrnu, u Androidu zatím nic podobného nefunguje. Abyste měli přehled a detailní kontrolu nad notifikacemi, budete potřebovat aplikaci FilterBox Notification Manager, kterou si bezplatně stáhnete z Google Play.



V aplikaci FiltreBox si nastavíte jednoduchá i komplexní pravidla pro zacházení s notifikacemi. Velmi snadno nasimulujete i Souhrny oznámení z iOS. Stačí příchozí notifikace dané kategorie odmítnout, místo toho zobrazit generickou zprávu o notifikaci dané aplikace a nastavit si jejich „přeposlání“ na stanovený čas

Aplikace je sice lokalizovaná jen do angličtiny, jakmile ji však udělíte dvě základní oprávnění a nastavíte, aby na pozadí nepřecházela do úsporného režimu, stane se vašim univerzálním offline správcem notifikací. V úvodním okně aplikace vidíte všechny poslední notifikace v telefonu, nás však bude zajímat karta Rules, ve které si vytvoříte svá vlastní pravidla pro zobrazování notifikací. Přes tlačítko + můžete exportovat či importovat sady pravidel, lze se podívat na doporučované možnosti nebo si vytvořit své vlastní pravidlo.

V něm si vyberete notifikace aplikace z telefonu, případná klíčová slova, která jsou v notifikaci obsaženy, zvolíte parametry telefonu (zapnutý/vypnutý displej, nabíjí se přes kabel/bezdrátově) a dále pak čas, a den, během něhož mají být pravidla aktivní. Třeba pracovní e-maily z Gmailu si můžete přes víkend zobrazit až večer, a přes týden notifikace posunout na pevně stanovená čas. A tím pádem dostanete podobnou funkci jako Souhrn notifikací v iOS.

Filtr vytvoříte za pár sekund

V detailech filtru totiž volíte, co chcete s notifikací udělat. V základu se nabízí její automatické odmítnutí, takže nebude „strašit“ v liště, a odložení na předem stanovený čas. Náhled notifikace můžete nahradit všeobecnou informací, takže zmizí přesné detaily, jako např. číslo zmeškaného hovoru nebo obsah textové zprávy. A to je další funkce obdobné služby od Applu, kterou se tato mobilní aplikace inspirovala. Vytvoření filtru je otázkou chvíle, jakmile se do toho „dostanete“, můžete si i u Androidů detailně upravit chování notifikací u všech svých aplikací.

FilterBox je sice k dispozici zdarma s plnou funkčností, ale je v rámci 30denní trial verze. Pokud se vám aplikace do té doby zalíbí, budete si ji muset po uplynutí zkušební verze zakoupit. Její celoživotní licenci pořídíte za 110 Kč.