Našel se iPhone, který vylétl dveřmi z poškozeného Boeingu 737 Max. Padal z výšky 5 km, a přesto stále funguje

Zřejmě už jste také zaregistrovali další problém Boeingu 737 MAX, kterému za letu upadla záslepka nouzového východu. Jednalo se o let ASA1282 aerolinek Alaska Airlines, které tento doplňkový nouzový východ, kvůli nižší kapacitě pro pasažéry, nepoužívá:

Jenže kvůli této nebezpečné události má svět nového rekordmana. Při odpadnutí záslepky, došlo k dekompresi, která z letadla „vycucla“ i dva telefony. Oba se našly ve funkčním stavu, a to přesto, že padaly zhruba z pětikilometrové výšky!



Dokumentace nálezu iPhonu, který vypadl za letu z letadla Boeing 737 MAX. Nebyl zamknutý, a mezi e-maily bylo poděkování za zaplacení odbaveného zavazadla pomocí smartphonu...

Identita prvního nalezeného telefonu je neznámá, ovšem nález druhého telefonu z poškozeného letadla potvrdil na sociální síti X Seanathan Bates. Ten při nedělní procházce v Oregonu našel iPhone, který doslova „spadl z nebes“. I když byl nálezce zprvu skeptický, ukázalo se, že na zem spadlý iPhone není zamknutý heslem, PINem ani pomocí Face ID. Bates se tak podíval do telefonu, který byl nastavený v režimu Letadlo, a mezi doručenými e-maily bylo potvrzení o zaplacení odbaveného zavazadla telefonem, a to pro právě pro inkriminovaný let ASA1282.

Jak mohl přežít funkční?

Vše tedy směřuje k tomu, že tento telefon řady iPhone 14 či iPhone 15 skutečně přežil pád ze zhruba 4 900 metrů na zemský povrch. Podle jeho nálezce telefon nebyl nijak poškozený či poškrábaný, byl pouze vlhký z trávy, ve které ležel. Prakticky jediným ukazatelem, že se mu něco stalo, byl utržený datový kabel, jehož konektor zůstal v těle iPhonu, a nešel vytáhnout. Telefon patřil osobě jménem Cuong Tran, a společně s druhým telefonem a samotnou záslepkou nouzového východu je již v držení amerického úřadu pro vyšetřování leteckých neštěstí (NTSB). V jakém stavu přežil pád druhý telefon, není známo.

My v redakci, ani komentující na sociální síti X, nechápeme, jakým způsobem mohl iPhone pád z takové výšky přežít ve funkčním stavu. Překvapení nejlépe shrnuje tento komentář: „Jak je to vůbec možné? Spadl mi iPhone z kuchyňského stolu, a byl na odpis...“

Zdroj: Seanathan Bates