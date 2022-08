Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

Smartphone je náš každodenní pomocník, ale, jako každý druh spotřební elektroniky, nevydrží věčně. Telefon postupem času dává uživatelům vědět, že už není v úplně stejné top formě, jako od vybalení z krabice, jenže se je třeba se na jeho symptomy soustředit. Jak vlastně můžete u svého telefonu poznat, že to nejlepší má (dávno) za sebou?

A pokud už se blíží konec telefonu, má ještě smysl investovat do opravy, která jeho „život“ o něco prodlouží, nebo je vhodnější rovnou koupit nový telefon?

Vše stojí a padá u baterie

U smartphonů se dnes nejčastěji používají Li-Ion akumulátory, které jsou, až na výjimky, ve telefonech vždy pevně integrované. Vlivem výrobní technologie, rychlého a častého nabíjení však baterie v telefonu přirozeně „chemicky stárne“. Poznáte to podle toho, že se postupem času snižuje její kapacita. Jinými slovy, telefon vám při plném nabití sice hlásí sto procent, ale ve skutečnosti je aktuální maximální kapacita baterie třeba jen 92 procent původního stavu.

Právě snižující se kapacita baterií byla prapůvodem zpomalování iPhonů, což byla kauza, která před několika lety rezonovala světem. Apple se však od té doby poučil a přímo v nastavení vám ukazuje „zdraví baterie“. Stačí přejít do Nastavení - Baterie - Zdraví baterie, kde uvidíte maximální možné nabití akumulátoru v porovnání s novým přístrojem. U Androidů univerzální řešení neexistuje, musíte si pomoci aplikací třetí strany, např. AccuBattery. Po instalaci bude třeba baterii několikrát nabít doplna a vybít, následně vám aplikace zobrazí odhad, kolik procent původní kapacity akumulátor aktuálně disponuje.

Baterií „v normálním stavu“ se rozumí akumulátor, který má po dvou letech kapacitu přes 80 % původní hodnoty. Typicky se uvádí tato kapacita po 500 až 800 nabíjecích cyklech, což by znamenalo, že byste telefon nabíjeli jeden a půl až dva roky každý den. V případě telefonů s baterií o kapacitě 5 000 mAh byste mohli mít po dvou letech k dispozici jen 4 000 mAh, a to už bude velmi citelně poznat.

Výrobci se zabudováním baterií do telefonů přišli před několika lety, a spoléhají na to, že tím, že starší telefony už nevydrží tolik, jako ty nové, donutí uživatele k výměně za nový. A zatímco dříve jste si mohli jednoduše koupit novou baterii, odcvaknout zadní kryt, vyjmout starou, vložit novou a fungovat dál, dnes už to, až na výjimky, které spočítáte na prstech jedné ruky. tak jednoduché není.

Moderní smartphony mají baterii pevně integrovanou, a často ještě přilepenou, aby si ji nikdo nemohl jen tak sám vyměnit. Problémem je už ale samotné rozebrání telefonu, jehož zadní, často skleněná, část je k telefonu silně přilepena. Z výměny baterie „za pár stovek“ se tak stává vcelku náročný úkon v řádu několika tisíců, při němž musí být rozebrána polovina telefonu. A rozhodně to nelze udělat v domácích podmínkách.

Pokud tedy už telefon musíte nabíjet častěji, znamená to, že baterie už dávno nemá svou původní kapacitu. Zda má smysl ji vyměnit za novou, záleží na zůstatkové hodně vašeho telefonu. Pokud používáte dva roky starý topmodel, jehož baterie „odchází“ těsně po záruce a jinak je telefon v perfektním stavu, výměnu baterie rozhodně doporučíme. Pokud však máte dva roky starý telefon nižší nebo střední třídy, bude výměna baterie stát více, než za kolik byste telefon aktuálně prodali v bazaru. Pokud jste byli zvyklí nabíjet každý druhý den a aktuálně nabíjíte dvakrát denně, pomalu se poohlížejte po novém telefonu.

Mechanické opotřebení a prasklý displej

Pokud máte telefon v pouzdře, zřejmě postupem času vypadá stále jako nový. Tedy až na displej, který uživatelé, buď nechrání vůbec, nebo na něj lepí ochranné fólie. V prvním případě na displeji proti sluníčku často i po pár měsících používání vidíte mikroškrábance, jenže ani fólie není všemocná. Pod starší fólii, která se na okrajích zvedá, se mohou dostat smítka prachu a displeji i tak poškrábat. Jenže z pohledu stárnutí telefonu se nejedná o nic neobvyklého, škrábance na displeji jsou, i přes veškerá odolná skla a fólie, běžným jevem.



Po pádu může displej fungovat, ale telefon vypadá na první pohled doslova hrozivě. Nemluvě o tom, že popraskané sklo vás může pořezat. Výměna displeje se vyplatí jen u novější zařízení, u těch starší může stát klidně stejně jako byste si pořídili nový (byť trochu méně výkonný) telefon

Horší je to však za situace, kdy vám telefon spadne na zem. V tom lepším případě se vám na displeji objeví nevzhledná „pavučina“, která se týká jen vnějšího krycího skla. Displej tedy můžete používat nadále, jen už nevypadá tak, jako předtím. Pavučina zhoršuje čitelnost displeje, pokud střepy navíc vypadávají, můžete se při používání telefonu pořezat. V tom horším případě došlo i k poškození samotného displeje.

V obou případech by měla následovat výměna displeje, jenže z pohledu dnešních smartphonů se bavíme prakticky o výměně poloviny telefonu. Displej je často součástí středního dílu, a pokud ne, často se s ním mění i baterie. Zobrazovací panel je jednou z nejdražších součástek telefonu, která se mění segmentově. Kupříkladu u Galaxy S21 Ultra stojí nový displej (bez práce) jako třetina nového telefonu. Nepočítejte s tím, že vám servis vymění jen krycí sklo. To se děje jen u některých neautorizovaných servisů a ve finále nečekejte žádnou extra kvalitu. Zvláště ne u displejů, které nejsou zcela rovné.

Má smysl investovat do výměny displeje u staršího telefonu? Ve většině případů nemá. Záleží však na stáří telefonu. Pokud máte nový telefon a spadne vám displejem na zem, určitě nebudete kupovat nový, ale investujete do opravy. Čím starší telefony jsou, tím méně se vyplatí výměna displeje za nový. Možná i proto potkáváte v oběhu spoustu telefonů, nejen těch levných, s prasklým displejem...

A pokud si telefon příliš nechráníte, je možné, že po dvou letech už jej ani nepoznáte. Pády zanechají poškozený, nejen displej, ale také boční hrany a kryty. I telefon v zuboženém stavu můžete ještě zamaskovat kryty, ale už to nikdy nebude lepší. I s potlučeným telefonem můžete existovat, ale už je to první signál k tomu, že jej brzy čeká výměna. Nezapomeňte také na to, že poškození těla může znamenat i narušení membrán pro zvýšenou odolnost. Pád potlučeného odolného telefonu do vody může znamenat jeho okamžitý konec.

Foťák už není to, co býval

Jedním z indikátorů nezadržitelného stárnutí telefonu je i fotoaparát, který může postupem času fotit hůře a hůře. Často to může být i vinou mechanického poškození, kdy už např. nefunguje dobře ostření nebo optická stabilizace. Pod optiku se časem, opět díky narušení celistvosti zařízení, může dostat vlhkost. Výsledné fotky tak mohou být dost zamlžené a ve finále prakticky nepoužitelné.

Ale je to i samotný technologický vývoj, který vám ukáže, že pomalu nastal čas na výměnu fotomobilu. Ten by dnes měl být co možná nejvíce univerzální s dostatečnou světelností hlavního snímače a optickou stabilizací. Výhodou je ultraširokoúhlý objektiv a zejména teleobjektiv s optickým zoomem. Ten u starších telefonů mnohdy chyběl, a proto jste byli nuceni s telefonem chodit co nejblíže snímanému objektu.

Novějším telefonům daleko více asistuje umělá inteligence, např. pro portrétní režim se nepoužívá samostatný objektiv, ale kvalitnější algoritmy AI. Makro však nemá smysl u starších telefonů ani u těch novějších, samostatný čip s rozlišením 2 či 5 Mpx je stále do počtu. Pokud jste tedy dlouhodobě zklamáni z kvality fotografií, a chcete telefon využít třeba v práci nebo na dovolené, u stávajícího telefonu to lepší nikdy nebude. Nebojte se zainvestovat do kvalitnějšího fotomobilu. Jakékoliv „opravy“ fotoaparátů nepřichází vůbec v úvahu.

Stará verze Androidu a chybějící zabezpečení

Zatímco špatně fotící telefon možná ještě překousnete, bezpečnost a stáří systému bude zřejmě jeho konečnou. Bezpečnost smartphonů dnes mnoho uživatelů podceňuje, ale právě co nejaktuálnější verze Androidu a pravidelné bezpečnostní aktualizace jsou zárukou, že máte stále aktuální a bezpečný telefon. Jakmile telefon přestane dostávat updaty systému a nebude pravidelně záplatován, vystavujete se velkému riziku. Navenek se možná nic neděje, ale stačí málo, a telefon může někdo na dálku napadnout či infikovat. A to mnohem snáze, než v případě telefonů, které jsou aktualizovány pravidelně.

Končící „životní cyklus“ telefonu značí právě zpomalování intervalu bezpečnostních záplat. U nových telefonů se objevují takřka každý měsíc, později jednou za čtvrtletí, půl roku, až přestanou chodit vůbec. U spousty telefonů navíc záplaty dostanete jen po dobu pár let. U Androidu je rekordmanem Samsung, který slibuje až čtyři generace Androidu a až pět let bezpečnostních záplat. A to je v ostrém kontrastu s minulostí, kdy se Android telefony běžně používaly jen dva roky. Ve světě Androidů stíhá Samsungu jen Google, za ním je už dost velká mezera.

Používáte na smartphonu mobilní internet? Bezpečnostní záplaty jsou nutností, aby telefon zůstal v bezpečí. Pokud je už telefon nedostává vůbec, měli byste důsledně zvážit pořízení novějšího telefonu. To platí i tehdy, kdy má váš telefon má zastaralou verzi systému, díky čemuž třeba už nespustí některé aplikace.

Specifickým příkladem je zasekávání a pády systému. Ty se objevují často tehdy, když je váš telefon zahlcen zprávami, odběry, notifikacemi a ještě jste do něj nainstalovali různé čističe a programy, které jen zabírají operační paměť. Pokud máte v telefonu stovky aplikací a malou zbývající paměť, může to být pro telefon konečná. Jak takovému telefonu pomoci? Zkuste si zálohovat data a telefon kompletně promazat.

Nainstalujte do něj jen to, co potřebujete a omezte animace. A pokud ani to nebude stačit, a telefon bude stále pomalý a zasekaný, můžete si říci, že jste udělali maximum - a koupit si nový telefon.

K telefonu už není originální příslušenství

Není to přímo důvod k pořízení nového telefonu, ale pokud doslouží originální kryt a originální fólie, a jako náhradu budete muset zvolit neoriginální příslušenství, často to je dost poznat. Fólie nedrží tak, jak by měla, neoriginální kryty se rychle ošoupají. Finančně sice možná ušetříte, jenže už to není to, co to bývalo.

Originální příslušenství často mizí z trhu, když se telefon přestane nabízet. A to jde v ruku v ruce s dalšími důvody pro výměnu telefonu. Nedostupné originální příslušenství tak může být poslední kapkou, která vás donutí k pořízení nového telefonu. Myslete na to, že jsou smartphony spotřební zboží. Jednou zákonitě musí dosloužit, a to samy od sebe, nebo vašim přičiněním...

Lidé se dnes nechávají telefony déle, než před pár lety. V průměru si nechávají telefony tři až pět let, a do to té doby, než doslouží. Výměnu však můžete provést o něco dříve, a stávající telefon prodat, čímž se vám vám vrátí část financí, které můžete investovat do nákupu nového telefonu. Pokud jste se o telefon dobře starali, můžete za něj při výkupu po pár letech dostat ještě slušné peníze.