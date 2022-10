Nastává zlom. Vývojáři mobilních her chtějí větší paměti v telefonech, uživatelé to vidí přesně opačně

Trh s mobilními hrami narostl do dnešních dní do nevídaných rozměrů. Na smartphonech si už dnes zahrajete špičkové hry, jenže pomalu přicházíme do doby, kdy je v telefonech potřeba pro hry daleko více úložného prostoru, než dříve. Uživatelé jsou náročnější, a chtějí mít, nejen v počítači, ale i v mobilu špičkovou grafiku. Jenže, nastává problém. Starší telefony, které uživatelé používají, mají často malé kapacity úložišť, do nichž se hry nevejdou. A ani 128GB paměti, které jsou u novodobých smartphonů jako nepsaný základ, v konečném důsledku nemusí stačit.

Už před pár lety byl vidět trend postupného ústupu microSD karet. Výrobci to odůvodnili logicky, microSD karty jsou pomalejší pro čtení a zápis dat, než moderní rychlá úložiště typu UFS. Do smartphonů tak pronikly rychlejší paměti, jenže na pozadí vyvstala další otázka.



Trh s mobilními hrami narost za pár let do netušených rozměrů...

Smartphony se často nabízejí v několika paměťových konfiguracích, a větší úložný prostor znamená i vyšší pořizovací cenu. Někdy v řádu stovek, jindy však dělá cenový rozdíl i několik tisíc. A zvláště v dnešní době uživatelé chtějí při nákupu smartphonu ušetřit, a investice několika tisíc navíc za větší paměť jim nepřipadá smysluplná. Základní konfigurace určitě bude stačit...

128 GB jako nepsaný standard

U dnešních špičkových smartphonů, u nichž byste mohli myslet na kvalitní mobilní herní zážitek, se bere jako nepsaný standard 128GB paměť. Jenže ve světě výrobců pamětí a SD karet se úložný prostor počítá trochu jinak, než ve světě počítačů.

Když 128 GB není 128 GB Ve světě paměťovek a pevných úložišť znamená 1 kB 1 000 bytů, takže 128 GB = 128 000 000 000 bytů. Jenže, při připojení k počítači, u něhož se 1 KB rovná 1 024 bytů kapacita rázem „poklesne“ na 119,21 GB.

Navíc je třeba z kapacity úložiště odečíst ještě kapacitu ROM, tedy operačního systému s předinstalovanými aplikacemi. U Pixelů se může jednat o 10 až 20 GB, u telefonů s nadstavbami klidně o 20 - 35 GB! K tomu ještě připočtěte větší velikost pořizovaných fotografií a videí, která přišla s nástupem 108 a 200Mpx fotoaparátů či díky natáčení v rozlišení 8K. Stačí pár měsíců, a v telefonu budete mít místo jen na pár her. Jakto?



Jen mezi roky 2016 až 2020 došlo k průměrnému navýšení kapacity mobilních her (na iOS) o 76 procent. Novější data sice nemáme, ale dá se přepokládat, že se tato hodnota za další dva roky velmi výrazně přiblížila metě 1 GB (Zdroj: Sensor Tower)

Jen mezi lety 2016 až 2020 došlo k navýšení průměrné velikosti mobilních her o 76 procent. Vývojáři už si nemohou dovolit nabídnout hru na Google Play či AppStoru ke kompletnímu stažení, ale využívají základní instalátor, který si potřebné soubory stáhne sám. A to proto, že u spousty uživatelů by kompletní hra nešla kvůli malé volné paměti ani stáhnout. V rámci freemium modelů her, ve kterých se počítá s in-game nákupy by to pro vývojáře znamenalo velký problém.

Při částečném stahování je možné některé sekce hry nestahovat, popř. vás hra upozorní na to, že je třeba k jejímu stažení další úložný prostor. U nových telefonů to problém nebude, pokud si však s odstupem času budete chtít stáhnout více „áčkových“ her (velikost 10 - 20 GB), zřejmě nepochodíte.

Celková velikost vybraných Android her: PUBG Mobile - cca 4 GB

Call of Duty: Mobile - cca 7 GB

XCOM 2 - 9 GB

Fortnite - 10 - 12 GB

Diablo: Immortal - 13 GB

Genshin Impact - přes 20 GB (před dvěma lety to bylo 10 GB)

Tento problém je však nejvíce patrný u telefonů s 32 nebo 64GB paměťmi, které mají po letech problém obstojně fungovat s nainstalovanými aplikacemi, natož pak s hrami, které si už nemáte kam stáhnout. A do budoucna bude ještě hůře...

Řešením zatím není ani cloudové hraní

Sony se chystá vtrhnout do světa mobilního gamingu, stejně jako Microsoft, který chystá vlastní obchod s mobilními hrami. Potřeba velkých pamětí v telefonech tak bude i nadále stoupat. Pří výběru nového telefonu, často bez microSD karty, tak 128GB výhledově nemusí stačit.

Mobilní vývojáři budou i v následujících letech chrlit na trh stále kvalitnější hry, které mají vyladěnou grafiku, skvělé detaily i namluvené hlasy v několika jazycích, a tak budou jejich velikosti stále růst. 10GB hra už nebude výjimka potvrzují pravidlo, ale spíše oním pravidlem. A to i u neznámých vývojářských studií. Pokud tedy budete chtít výhledově hrát na mobilu špičkové hry, je třeba se už nyní při výběru telefonu dvakrát zamýšlet nad tím, jakou kapacitu paměti vlastně zvolit.

Mobilním pamětem mělo ulehčit cloudové hraní, které před pár lety vypadalo velmi zajímavě, do dnešních dní se však nijak zásadně neprosadilo. Je to spíše jen okrajová větev, o čemž svědčí i postupný úbytek nabízených známých her či samotných služeb. V nedávné době např. skončila Google Stadia, u které nebyl zájem o streamované hraní velký tak, jak se původně očekávalo.

A jak z celé situace ven? Není to jen na uživatelích, ale musí pomoci i výrobci. 128GB je do budoucna málo, takže by výrobci měli začít ve standardní výbavě nabízet spíše 256GB paměti. U mnohých špičkových telefonů však už dnes máte na výběr mezi několika kapacitami paměti, ovšem díky vyšší ceně spousta uživatelů volí základní konfiguraci. Kupříkladu, u Galaxy S22 Ultra je cenový rozdíl mezi variantami 8/128 GB a 12/512 GB rovných pět tisíc korun. Jenže, ušetřit pár tisíc by se v dlouhodobém horizontu nemuselo vyplatit.

Ostatně, jakou máte vy kapacitu paměti v mobilu? Stačí vám nebo jste kvůli instalaci nových her museli mazat méně používané tituly?