Nástupce skládacího Razru uniká na prvních snímcích. Motorola chystá také „rolovačku“

Motorola Razr (2019) a Samsung Galaxy Z Flip byly skládací véčka první generace, které si před dvěma lety na trhu vzájemně konkurovala. Zatímco Motorola záhy přišla s 5G variantou, Samsung kontroval s podstatně vylepšeným Galaxy Z Flip3. Nové skládací véčko Razr, které je známo pod kódovým označením Maven, má tentokrát, a zcela nepřekvapivě, velmi blízko právě ke skládacímu Samsungu. A to potvrzují i první živé fotografie.

Na nich je vidět v zavřeném stavu spíše čtvercové zařízení, které v mnohém připomíná řadu Z Flip. Vnější kryt je celý schovaný za sklem, v němž jsou umístěny dva fotoaparáty, přisvětlovací dioda a vnější displej. Ten bude zřejmě daleko větší, než u véčka od Samsungu. Hlavní 50Mpx foťák (F1.8) by měl doplnit 13Mpx snímač, který poslouží jako širokáč a současně i jako makro. Véčko přišlo o tradiční „bradu“, vnitřní skládací displej by měl nabídnout rozlišení Full HD+ s průstřelem pro 32Mpx selfie.



Toto je první živá fotografie nové generace skládacího Razru od Motoroly (Obr.: 91mobiles)

Telefon by měl běžet na Snapdragonu 8 Gen 1 či Snapdragonu 8 Gen 1+, ovšem protože se plusová varianta přesouvá až na druhou polovinu roku, zřejmě véčko dostane první zmiňovaný čipset. I tak je to oproti stávajícím Razrům, které byly postaveny na čipsetech střední třídy, výrazný krok kupředu. Paměťové konfigurace mají být 8/256 a 12/512 GB. Véčko se má dostat do prodeje v černé a v modré, a to koncem července či začátkem srpna. Telefon se bude nejprve nabízet v Číně, odkud se jeho dostupnost záhy rozšíří do zbytku světa.

Rolovací Motorola Felix

Podle zdroje pracuje Motorola i na svém vůbec prvním rolovacím telefonu, jemuž se přezdívá kódovým označením „Felix“. Telefon naváže tam, kde skončilo Oppo (koncept X 2021) a LG (téměř finální model LG Rollable). A zatímco tato zařízení využívala rolovací mechanismus k roztažení displeje do šířky, Motorola jej bude protahovat do výšky. V neaktivním stavu bude zhruba třetina displeje „namotána“ ve spodní části zadního krytu, a vysunete si ji až v případě potřeby.

A zatímco se ostatní výrobci snaží do kapesní formy složit co největší displeje, Motorola chce zachovat kapesní rozměry skládacích telefonů, a větší displej je jen bonusem navíc. Véčko Felix je však stále ve velmi časném stádiu vývoje, takže software pro véčko musí být testován na upraveném modelu Edge 30 Pro. Tou největší novinkou se kterou přišel už Android 12, je práce se sekcemi displeje, resp. deaktivace části plochy, která je zasunutá v telefonu. Pokud se rolovací Motorola objeví na trhu, dříve, než za rok, to rozhodně nebude...

Intro video skládací Motoroly Razr:

Zdroj 91mobiles