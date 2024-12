„Natočeno na iPhone“ používá Apple kvůli marketingu. iPhone je na filmu to nejmenší, a snadno se dá nahradit

Asi i vy už jste v reklamách viděli větším či drobnějším písmem přidaný text „Natočeno na iPhone“. Apple tuto taktiku používá hlavně při premiérách svých telefonů nebo se s odstupem času chlubí filmy, které byly kompletně natočené na iPhone. Kvalita videí je skvělá a uživatelé si myslí, že v jejich rukou bude iPhone natáčet stejně kvalitní videa jako vidí „na plátně“. Jenže to není pravda.



Když u filmu, seriálu nebo reklamy uvidíte nápis „Natočeno na iPhone“, vždy si vzpomeňte na tuto fotografii. iPhone na ní vlastně ani není pořádně vidět

Za označením „Natočeno na iPhone“ se totiž skrývá profesionální filmařská výbava, která kvůli finanční náročnosti nikdy nepadne do rukou běžných uživatelů. iPhone je vlastně jen jedním z mnoha prvků celé skládačky, které zapadne do sebe. Ano, iPhone skutečně scénu zachytil na svůj snímač, bez doplňkové výbavy by to ale nešlo. A právě to už Apple jaksi zapomíná dodat.

U videí záleží i na velikosti snímače. V iPhonu (a v dalších smartphonech) jsou snímače tak malé, že se velikostí v žádném případě nemohou rovnat klasickým filmovým kamerám, které mají fotočipy minimálně 3,5× větší, takže profesionální filmařská kamera bude mít vždy lepší výstup, než to, co pořídíte iPhonem. Videa z iPhonů jsou kvalitní, patří mezi to nejlepší, co dokážete se smartphony, ale srovnání s filmařským světem je spíše jen chytrý marketing, který ale Apple určitě „něco“ musí stát.



Natáčení filmu 28 Years Later na iPhone (na fotce skoro ani není vidět) s obřím předsazeným objektivem. Zde slogan „Natočeno na iPhone“ prakticky ztrácí jakýkoliv význam

Stačí se jen podívat na to, že nový apokalyptický film 28 Years Later byl s rozpočtem 75 milionů dolarů natočený iPhonem 15. A my se ptáme proč? Kvůli finanční úspoře na rozpočtu nebo kvůli tomu, že by iPhone natáčel kvalitnější videa, to rozhodně nebylo. Produkce využívala profesionální fotovýbavu i přídavnou filmařskou optiku, která byla využita k plynulému a přesnému autofocusu, popř. k snadným úpravám hloubky záběru. A to je něco, co by automatické ostření v iPhonu rozhodně nedokázalo. Záznam ProRes LOG ve formátu 4K při 60 fps je totiž jen špičkou ledovce.

