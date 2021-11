Navigace Sygic se naučila rozpoznávat dopravní značky. Podívejte se, jak v praxi upozorní na omezení rychlosti

Navigace Sygic se v poslední aktualizaci dočkala zajímavého funkčního přídavku. Pomocí umělé inteligence totiž dokáže navigace v reálném čase rozpoznávat dopravní značky. Aplikace z nich aktuálně zjišťuje pouze údaj o omezení rychlosti, což se hodí při projíždění oblastí, kde je dočasně snížená maximální povolená rychlost. Tato funkce tak může teoreticky zachránit i nemalé finanční prostředky...

Pro využití, na poměry mobilních navigací, této unikátní funkce musíte mít na mobilu nainstalovanou navigaci Sygic a aktivní předplatné Premium+. To může v rámci Black Friday získat za 429 Kč na rok, ovšem v základu si bohatě vystačíte s týdenní trial verzí, která je aktivována zdarma po první instalaci aplikace. Pozor si také dejte na verzi aplikace, zatímco my v mobilu stále máme jako aktuální verzi 20.8.12, rozpoznávání značek funguje až u verze 20.9.x. Pokud tedy ještě na Google Play či App Storu nemáte požadovanou verzi, alespoň u Androidu si můžete pomocí instalací z APKmirroru.

Po spuštění aplikace stačí přes hlavní nabídku aktivovat funkci Rozpoznávání značek. Následně je třeba telefon umístit do autodržáku, a to v režimu na šířku displeje. Pokud chcete vidět rozpoznávání značek v praxi, můžete na této obrazovce zůstat, pokud je pro vás důležitější navigace samotná, můžete se rychle přepnout na klasický vzhled navigace. A můžete počítat s tím, že zjištěná rychlostní omezení se vám propíší do pravého spodního rohu navigace.

A jaké má řešení od Sygicu nedostatky? Rozpoznávání je závislé na kvalitě fotoaparátu vašeho telefonu, a také na okolním světle. V noci se aplikaci, tedy bez pomoci pouličního osvětlení a dálkových světel, rozpoznávání značek nedařilo. Za dne jsme zase narazili na hraniční případy, kdy navigace rozpoznala čtyřicítku na hlavní, ale po odbočení na vedlejší nebo po projetí křižovatky už se padesátka na displej nevrátila. Současné rozpoznávání značek pomocí umělé inteligence je na mobilní poměry velkou raritou, bude však chtít ještě trochu dopilovat.