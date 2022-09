Navigace Sygic upozorní na jízdu v protisměru. Nebezpečné vozidlo má detekovat do 10 sekund

Nebezpečnou jízdu v protisměru na dálnici známe naštěstí zejména z akčních filmů a seriálů, ale občas se podaří nesprávným exitem najet na rychlostní silnice i některým řidičům v reálném životě. Tvůrce GPS navigace, slovenský Sygic, k tomu má konkrétní čísla: Na evropských dálnicích je každý rok zaznamenáno zhruba 4 500 nehod, které jsou způsobeny jízdou v protisměru.

Sygic proto přichází s novinkou. Jeho navigace detekuje vozidla v protisměru a okamžitě vydá varování nejen tomuto řidiči-kaskadérovi, ale také všem vozidlům jedoucím proti němu. Sygic využije cloudové služby od společnosti Bosch a použije ji pro své navigace v zemích Evropské unie, ve Spojených státech a Kanadě.



Pokud byste si neuvědomili, že jedete v protisměru, výrazné upozornění GPS Sygic vám jistě pomůže zorientovat se

Firma své bezpečnostní řešení ještě před ostrým nasazením do provozu podrobila důkladnému testování. Za posledních dvanáct měsíců tento systém zmapoval přes 3,3 miliardy směrů jízdy v EU a odhalil přes 300 případů jízdy v protisměru, přičemž okamžitě varoval řidiče.

Čím více uživatelů, tím přesnější informace

Služba funguje na základě pravidelného odesílání anonymizovaných dat z vestavěných navigací ve vozidlech a také ze smartphonů přímo do cloudu. Pokud vozidlo najede do protisměru, upozornění se do všech ostatních do platformy Sygic napojených zařízení zobrazí do 10 sekund.

„Digitální přenos informací funguje v reálném čase a je nejrychlejší na trhu. Proto tuto funkci považujeme za nadmíru užitečný doplněk k dopravnímu zpravodajství v rádiu. Zvláště se pak hodí cestovatelům, kteří se pohybují po pro ně neznámých silnicích nebo místním řidičům na nově otevřených komunikacích,“ říká Lukas Dermek ze společnosti Sygic.

Podobně jako jiné služby tohoto typu, funguje i detektor jízdy v protisměru na základě dat shromažďovaných od uživatelů. Čím víc jich bude do platformy zapojeno, tím bude detekce přesnější. Sygic uvádí, že jeho navigaci na některém ze zařízení (jednoúčelová navigace, smartphone s iOS nebo Androidem) používá 2,5 milionu aktivních uživatelů měsíčně. Nová funkce je zdarma a lze ji kdykoliv deaktivovat.