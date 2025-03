Navigace Waze se u některých uživatelů chová podivně. Přidává zajížďky nebo ignoruje kolony na trase

Také jste si všimli toho, že Waze vám nabízí nestandardní nebo delší trasy, než obvykle? Nejste v tom sami. Už od prosince si někteří uživatelé stěžují na to, že tato navigační aplikace má problém vybrat optimální trasu, a to přesto, že dříve dokázala zvolit nejvhodnější cestu díky informacím ostatních uživatelů a také díky zjištěné hustotě dopravy.



Místo odbočení doleva na křižovatce jeď raději doprava, na kruhovém objezdu se vrať zpět, odboč doprava, doleva, doleva, doprava, doleva a doprava. Navigační algoritmus sice u Waze chybuje méně často než v prosinci, podle některých uživatelů však stále není zcela opravený

Google, který navigaci vlastní od roku 2013, začal problém už po prvních oznámeních řešit, a v lednu vydal opravnou aktualizaci. Ta však, zdá se, nepomohla, protože se uživatelé navigace Waze začínají opět ozývat se stejným problémem. Ten se v aplikaci neobjevuje poprvé, podobné nedostatky měla navigace už v letech 2021 a 2023.

Hlavní funkce navigace není stoprocentní

Waze už třetí měsíc po sobě nedokáže u všech tras využít algoritmy k vyhledání nejoptimálnější trasy. Na problém upozornil jeden z uživatelů, který každý den vozí děti do školky stejnou trasou několik kilometrů od domova. Waze však zčistajasna začal pro tuto trasu navrhovat neobvykle dlouhou cestu, v rámci které navrhl nejprve jízdu zcela opačným směrem, kde se mělo auto otočit do protisměru a až poté se vydat správným směrem. A to znamenalo zhruba tříkilometrovou zajížďku, aniž by byl na přímé trase nějaký problém.



Hlášení v Mapách Google (vlevo) se výrazně inspirovalo podobnou funkcí, která je již dlouhou součástí navigace Waze

Podle zdroje je problém s nesprávnými trasami sice v menším měřítku než v prosinci, může však navigaci Waze hodně pošramotit pověst. U některých uživatelů na trase přidává kilometry kvůli zbytečné zajížďce, jiné zase naviguje do dopravní zácpy, kterou by se za normálního stavu pokusila navigace Waze objet. Nespokojení uživatelé tak začali pomalu přecházet na jiné navigační aplikace. Když se jim trasa ve Waze nezdála v pořádku, spustili Mapy Google, a navigace je do cíle vzala tou nejoptimálnější trasou.

Mapy Google se přitom v poslední době výrazně zlepšily a získaly některé funkce, které byly až donedávna výsadou jen aplikace Waze. S aktualizací v roce 2024 do aplikace přibylo přidávání hlášení v průběhu jízdy, konkrétně na nehody, kolony, policii, stavební práce, uzavírku pruhu, odstavené vozidlo nebo na předmět na cestě. Waze však dokáže reportovat větší škálu omezení, např. výmoly na cestě, blokovaný pruh nebo chybu v mapě. Využití těchto informací však, zdá se, není vždy stoprocentní.

Máte s navigací Waze od prosince podobné zkušenosti? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.